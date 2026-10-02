آنالیز فنی والیبال ایران مقابل پاکستان با درخشش حق پرست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف پاکستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

علی حق پرست با کسب ۲۱ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و علی اسام فرهاد بازیکن شماره هفت پاکستان با کسب ۱۱ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این تیم بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۳ امتیاز در حمله، ۱۵ امتیاز در دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۱۳ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال پاکستان نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۳۹ امتیاز کسب کردند که شامل ۲۷ امتیاز حمله، یک دفاع، ۲ پوئن سرویس و ۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود