  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

آنالیز فنی والیبال ایران مقابل پاکستان با درخشش حق پرست

آنالیز فنی والیبال ایران مقابل پاکستان با درخشش حق پرست

علی حق پرست عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و پاکستان در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف پاکستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

علی حق پرست با کسب ۲۱ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و علی اسام فرهاد بازیکن شماره هفت پاکستان با کسب ۱۱ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این تیم بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۳ امتیاز در حمله، ۱۵ امتیاز در دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۱۳ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال پاکستان نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۳۹ امتیاز کسب کردند که شامل ۲۷ امتیاز حمله، یک دفاع، ۲ پوئن سرویس و ۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود

کد مطلب 6965207
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها