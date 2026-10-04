به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: خدا را شاکریم که توانستیم برای چهارمین بار از عنوان قهرمانی خود در بازی‌های آسیایی دفاع کنیم. چهارمین باری بود که در ژاپن و مقابل ژاپن بازی داشتیم. ژاپن اکنون روزهای خوبی را سپری می‌کند و ما مقابل آنها با یک تیم جوان قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم خیلی زود است که بخواهیم بدون تحلیل درباره نتایج تیم ملی صحبت کنیم. منطقی است که از لیگ ملت‌ها رضایت نداریم و عملکردمان شاید با اهدافی که ترسیم کرده بودیم همخوانی نداشت. در بازی‌های آسیایی معتقدم بچه‌ها تمام تلاش و توان خود را گذاشتند و با فاصله بسیار نزدیکی بازی را به ژاپن واگذار کردیم.

رئیس فدراسیون والیبال افزود: من همیشه به شوخی می‌گویم در والیبال مساوی نداریم، اما وقتی تیمی چند گیم و چند ست را با اختلاف دو امتیاز واگذار می‌کند، یعنی این دو تیم با هم برابر هستند. با این حال باید قبول کنیم والیبال ژاپن روزهای بسیار خوبی دارد و ما نیز تیم جوانی داریم که به تجربه و تمرین بیشتری نیازمند است.

تقوی با ابراز امیدواری نسبت به آینده تیم ملی گفت: مطمئنم این بچه‌ها خیلی زود می‌توانند جای نسل طلایی را پر کنند. امیدواریم نسلی که امید را به والیبال کشورمان بخشید و امروز جایگاه فعلی والیبال را مدیون زحمات آنها هستیم، بتواند مسیر موفقیت را ادامه دهد.

وی درباره عملکرد تیم ملی در بازی‌های آسیایی عنوان کرد: بازی‌های آسیایی با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت، در نهایت خوب به پایان رسید. همین که دل مردم و هواداران شاد شد، اتفاق ارزشمندی است. شاید نگاه ما این باشد که باید تلاش بیشتری کنیم، اما هنوز فرصت کافی برای رشد این تیم وجود دارد و این تیم پتانسیل بسیار خوبی دارد. در مجموع معتقدم تیم ملی والیبال می‌توانست سال بهتری را پشت سر بگذارد، اما به بهترین نحوی که می‌توانستیم سال را به پایان رساندیم و از این بابت خوشحالم.

تقوی درباره برنامه‌های آینده تیم ملی گفت: راه طولانی در پیش داریم و سال آینده سال بسیار سختی است. باید تمام تلاش خود را برای قهرمانی جهان انجام دهیم. حتی همین الان هم برای شروع کار دیر شده و باید خیلی زود دست به کار شویم. امیدوارم به‌زودی و پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی، برنامه‌های خود را به هواداران اعلام کنیم.

وی با اشاره به اهمیت مسیر المپیک گفت: معتقدم هنوز فرصت‌های خوبی برای راهیابی به المپیک داریم و این مهم‌ترین هدف ماست. واقعاً باید برای رسیدن به این هدف تلاش بیشتری انجام دهیم.

رئیس فدراسیون والیبال درباره عملکرد تیم ملی زنان نیز گفت: در عرصه بانوان خیلی خوب کار کردیم و سال بسیار پرافتخاری برای والیبال بانوان داشتیم. رشد بسیار خوبی داشتیم. شاید هنوز به هدفی که در مورد بانوان ترسیم کرده بودیم نرسیده باشیم، اما مسیر بسیار خوبی را طی کردیم و جا دارد به آنها تبریک بگویم که برای والیبال بانوان زحمت جانانه‌ای کشیدند. در تیم ملی بانوان، چه در رده زیر ۲۰ سال و چه در بزرگسالان، سال آینده سال پرکاری داریم و برنامه‌های زیادی پیش رو است. امیدوارم به اهدافی که ترسیم کرده‌ایم برسیم.

وی در خصوص والیبال ساحلی نیز اظهار داشت: در بخش ساحلی به برنامه‌های جدی‌تری نیاز داریم و به نظرم یک تفکر نو در تیم‌های ملی برای تغییر نسل لازم است. هنوز نمی‌توانم به‌صورت قطعی درباره این موضوع اظهار نظر کنم. باید به ایران برگردیم و جلساتی برگزار کنیم، اما بدون شک با جایگاهی که می‌خواستیم باشیم فاصله داریم.

رئیس فدراسیون والیبال در جمع‌بندی عملکرد این رشته در سال جاری گفت: با وجود همه فراز و نشیب‌هایی که امسال پشت سر گذاشتیم، سال خوبی برای والیبال کشور بود. قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا، قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان، طلای بازی‌های آسیایی، نایب‌قهرمانی والیبال ساحلی و چهارمی ارزشمند دختران و همچنین کسب ۱۳ مدال در یک سال، دستاوردهای مهمی هستند. این موفقیت‌ها در حالی به دست آمد که سال سختی را از نظر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پشت سر گذاشتیم و واقعاً سال بسیار دشواری برای بچه‌های ما بود. معتقدم می‌توانیم به همه تیم‌های ملی خود نمره قبولی بدهیم.

وی گفت: جا دارد از همه همکاران خوبم در فدراسیون که شبانه‌روزی زحمت کشیدند، صمیمانه تشکر کنم. همچنین از اسپانسر خوبمان بانک پاسارگاد، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، به‌ویژه مقام عالی وزارت که حمایت‌های ویژه‌ای از فدراسیون والیبال داشتند، تشکر می‌کنم؛ چرا که بدون این حمایت‌ها این دستاوردها به دست نمی‌آمد. اعتقاد دارم نتایج بسیار خوبی در سال گذشته کسب کردیم، اما ظرفیت و پتانسیل والیبال بیشتر از این است. امیدوارم با حمایت هواداران خوبمان بتوانیم مسیری را که آغاز کرده‌ایم، به بهترین نحو به پایان برسانیم.