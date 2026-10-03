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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

بازی‌های آسیایی ناگویا - ۲۰۲۶

محمدی‌راد: انشاالله که مردم از طلای والیبال خوشحال شده باشند

محمدی‌راد: انشاالله که مردم از طلای والیبال خوشحال شده باشند

مربی تیم ملی والیبال پس از قهرمانی در بازی های آسیایی گفت: مبارک همه باشد این مدال، انشاالله که مردم خوشحال شده باشند با این مدال و ما را حلال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رحمان محمدی راد در پایان دیدار فینال والیبال بازی های آسیایی ۲۰۲۶ که با قهرمانی تیم ملی کشورمان به پایان رسید اظهار داشت: خودمان توقع داشتیم که بهتر باشیم. حالا بازی های آسیایی جای خودش را دارد و بچه ها زحمت زیادی کشیدند ولی ما زودتر باید یک مدال طلا به مردم ابران تقدیم می کردیم. عذر می خواهیم اگر در تورنمنت قبل این اتفاق نیفتاد.

محمدی راد ادامه داد: شرایط ما در بعضی از جاها سخت شد، بچه ها زحمت کشیدند به خصوص در تورنمنت قبل ولی خب نشد، خدا را شکر می کنیم که با یک طلا تمام شد. در ورزش های تیمی والیبال جایگاه خودش را دارد. ما نشان دادیم که ایرانی ها هم در کارهای تیمی می توانند موفق باشند.

کد مطلب 6966619

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