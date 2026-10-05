ابراهیم وادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در سال جاری و کسب مدال طلای بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در کشور طی یک سال و نیم اخیر، قطعاً والیبال هم افت‌وخیزهایی داشته است، به‌خصوص در بحث انتخاب مربی. با توجه به شرایط فعلی، در این مقطع هیچ مربی تراز اولی هدایت تیم ما را برعهده نخواهد گرفت و از طرفی ما هنوز هم در شرایط نرمال نیستیم. بنابراین اگر فرض کنیم پیاتزا را هم از دست بدهیم، قطعاً با این شرایط نمی‌توانیم مربی دیگری در همان سطح برای ادامه کار جذب کنیم. از طرف دیگر، پیاتزا در این مدت با تعدادی از بازیکنان کار کرده و خودش می‌داند که باید تغییراتی را در تیم لحاظ کند.

والیبال با توجه به شرایط نتایج بدی نگرفت

کارشناس والیبال عنوان کرد: به نظر من نتیجه‌ای که در این شرایط و وضعیت کشور گرفتیم، با هر مربی دیگری تقریباً همین نتیجه حاصل می‌شد. ما ابتدا باید خودمان را در داخل کشور با سایر رشته‌های ورزشی که شرایط مشابهی دارند مقایسه کنیم، نه با کشوری که در شرایط عادی قرار دارد. حتی الان نمی‌توانیم خودمان را با کشوری که از نظر امکانات ورزشی ضعیف‌تر از ماست مقایسه کنیم، چراکه ما در شرایط خاصی هستیم و آنها شرایط عادی برای فعالیت‌های ورزشی دارند. بنابراین فعلاً باید خودمان را با ورزش‌های داخلی، چه رشته‌های توپی و چه سایر رشته‌ها، مقایسه کنیم و ببینیم آیا نسبت به آنها نتایج خوبی گرفته‌ایم یا خیر. در مجموع، به اعتقاد من والیبال امسال نتایج بدی نداشته است؛ چه در رده‌های پایه و چه در رده بزرگسالان.

الان وقت تغییر پیاتزا نیست

مربی والیبال ایران گفت: ما بعد از حضور در لیگ ملت‌ها، در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردیم و بازیکنان با خستگی ناشی از آن تورنمنت وارد بازی‌های آسیایی شدند. در دیدار مقابل ژاپن هم بد بازی نکردیم، اما در نهایت ژاپن با استفاده از شرایط میزبانی و با تسلط بیشتر بر جریان بازی توانست به پیروزی برسد. اگر قرار باشد مربی دیگری هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرد، زمان زیادی لازم است تا با شرایط تیم و بازیکنان آشنا شود. از طرفی، سال ۲۰۲۷ به سرعت فرا می‌رسد و بعد از آن باید برای المپیک ۲۰۲۸ آماده شویم؛ بنابراین فکر نمی‌کنم در چنین شرایطی بتوانیم به هدف صعود به المپیک برسیم و باید قید آن را بزنیم.

والیبال فعلا قید حضور در المپیک را بزند

وی گفت: تیم ملی در دو، سه سال گذشته دچار تغییر و دگرگونی شده و در دوره قبلی هم نتوانستیم به المپیک صعود کنیم. به نظرم در شرایط فعلی بهتر است به جای اینکه تمام تمرکزمان را روی المپیک بگذاریم، تیم را به‌خوبی برای مسابقات پیش‌رو آماده کنیم و قید حضور در المپیک را بزنیم. باید ترکیب اصلی را شکل دهیم و یک تیم قدرتمند بسازیم تا در دوره‌های بعد بتوانیم برای کسب نتایج قابل قبول و صعود به المپیک تلاش کنیم. رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست، اما با توجه به زمان باقی‌مانده و شرایط فعلی، اینکه بخواهیم در لیگ ملت‌ها و مسابقات جهانی سال آینده به آمادگی و انسجام لازم برای رقابت در مسیر المپیک برسیم، کار بسیار سختی خواهد بود.

باید پیاتزا توجیه شود

وادی در مورد تغییر در کادر فنی و سرمربی تیم ملی والیبال گفت: به نظرم باید همین کادر فنی حفظ شود و به کار خود ادامه دهد، چراکه در این شرایط بعید است مربی دیگری در این سطح هدایت تیم ملی ایران را بر عهده بگیرد. البته برخی مسائل باید با پیاتزا در میان گذاشته شود و کمیته فنی فدراسیون نیز با او همفکری داشته باشد تا شایسته‌سالاری بیشتری در تیم ملی حاکم شود و روند پیشرفت تیم ادامه پیدا کند. اگر در بعضی پست‌ها بازیکنانی هستند که می‌توانند به تیم ملی کمک کنند، باید برای تورنمنت‌های بعدی به آنها فرصت داده شود تا بتوانند توانایی خود را نشان دهند و به تیم ملی برای رسیدن به نتایج بهتر کمک کنند. به نظر من، یکی، دو بازیکن دیگر در پست‌های مختلف هستند که می‌توانستند به تیم ملی کمک کنند. نباید در تیم ملی تک‌محوری باشیم و برای بعضی پست‌ها حاشیه امن ایجاد کنیم. متأسفانه از نظر روانی بین نفر اول و نفر دوم در برخی پست‌ها تفاوت زیادی ایجاد کرده‌ایم، در حالی که این شرایط قابل پذیرش نیست.

والیبال دیگر مثل گذشته نیست

کارشناس والیبال تأکید کرد: از طرف دیگر، بازیکنانی بودند که در جریان لیگ ملت‌ها از تیم ملی جدا شدند، در حالی که می‌توانستند سرمایه‌های والیبال ایران باشند و در آینده نه‌چندان دور کمک زیادی به تیم ملی کنند. این بازیکنان از نظر فیزیکی و تکنیکی ظرفیت این را داشتند که در سطح والیبال جهان به تیم ملی کمک کنند. باید این مسائل اصلاح شود. ما به اندازه هزینه و امکاناتی که در اختیار داشته‌ایم، نتیجه گرفته‌ایم و حتی با توجه به سختی‌هایی که تحمل کردیم، شاید نتایجی بهتر از چیزی که انتظار می‌رفت به دست آورده‌ایم. بعضی‌ها انتظار دارند تیم ملی ما همچنان در همان شرایط گذشته باقی بماند و وقتی شرایط تغییر کرده است، می‌پرسند چرا تیم این‌گونه شده است؛ در حالی که شرایط کنونی کشور اجازه نمی‌داد وضعیت مانند گذشته باشد.

ورزش ایران نسبت به دوره قبل پیشرفت کرد

وی گفت: در زمان جنگ چهار تیم ملی ما خارج از ایران بودند و همه آنها با اتوبوس به کشور بازگشتند. کدام کشور چنین شرایطی را تجربه کرده است؟ ترکمنستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر نیز شرایط خاصی داشتند، اما شرایطی که ما تجربه کردیم، متفاوت بود و طبیعتاً این وضعیت روی ورزش هم تأثیر گذاشت. با توجه به شرایط موجود در کشور، اگر عملکرد ورزش را در مجموع بررسی کنیم، می‌بینیم که ورزش ما همچنان رو به پیشرفت بوده است. در همین بازی‌های آسیایی نیز مشخص شد که ورزش ایران نسبت به دوره قبل پیشرفت کرده است. وقتی تعداد و رنگ مدال‌های این دوره را با دوره قبل مقایسه می‌کنیم، مشخص است که رشته‌های مختلف عملکرد خوبی داشته‌اند. مشکل اینجاست که شرایط فعلی کشور باعث شده رفت‌وآمد تیم‌های ملی با دشواری‌های زیادی همراه باشد. برای مثال، یک تیم پایه برای حضور در مسابقات یک کشور، گاهی مجبور است از سه، چهار کشور عبور کند تا به مقصد برسد و برای بازگشت نیز همین شرایط را داشته باشد. تمام این مسائل روی تیم‌های ملی، آمادگی آنها و عملکردشان تأثیر می‌گذارد.

تیم ملی برای رسیدن به یک کشور راه سختی دارد

وی ادامه داد: حتی از ابتدا قرار نبود تیم ملی والیبال در صربستان اردو بزند، اما با شروع شرایط جنگی در همان روزهای نخست، این احتمال وجود داشت که وضعیت برای مدتی ادامه پیدا کند. از آنجا که تیم هنوز اعزام نشده بود، تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، در صربستان هتل، سالن تمرین و برنامه‌های تدارکاتی را فراهم کنند تا تیم در صورت ادامه شرایط، بتواند دو سه هفته در این کشور بماند. این تصمیم در ابتدای سال و بر اساس شرایطی که در همان مقطع وجود داشت، گرفته شد و طبیعتاً هزینه‌هایی هم برای آن انجام شد. برخی مطرح کردند که چرا تیم ملی در صربستان اردو زده و چرا از ابتدای سال چنین هزینه‌هایی صورت گرفته است، در حالی که باید شرایطی را که در آن مقطع وجود داشت، در نظر گرفت. ما نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که شرایط جنگی دقیقاً چگونه پیش خواهد رفت و بر همان اساس، تصمیماتی گرفته شد که به نظر می‌رسد برای تیم ملی مناسب‌تر است. تیم ملی برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها که در صربستان برگزار شد نیز با مشکلات زیادی در رفت‌وآمد، پرواز و عبور از چند کشور مواجه بود و طبیعتاً این شرایط بر روند آماده‌سازی و عملکرد تیم تأثیر گذاشت.

جامعه والیبال موافق مربی ایرانی نیستند

کارشناس والیبال ادامه داد: با این حال، یک‌سری انتقادات فنی هم به تیم وارد است و خوشبختانه خود کادر فنی نیز این انتقادات را می‌پذیرد. حالا باید شرایطی فراهم شود که شایسته‌سالاری بیشتری در تیم ملی شکل بگیرد. اگر لازم است در دو، سه پست تغییراتی ایجاد شود، این کار انجام شود و اگر بازیکنی از تیم ملی جا مانده است، به جمع نفرات اضافه شود تا بتوانیم سال آینده تیم مقتدری داشته باشیم. باز هم تأکید می‌کنم که در شرایط فعلی، بعید است مربی دیگری در این سطح هدایت تیم ملی ما را بر عهده بگیرد. ضمن اینکه همان‌طور که رئیس فدراسیون هم گفته است، به نظر می‌رسد جامعه والیبال نیز در شرایط فعلی چندان موافق استفاده از مربی ایرانی نیست.

کشورها روی والیبال سرمایه‌گذاری می‌کنند

وی در مورد عملکرد پرنوسان تیم ملی والیبال در مسابقات گفت: در بازی‌های آسیایی، تیم ملی مقابل اندونزی دو ست واگذار کرد. شاید این موضوع برای هواداران قابل قبول نباشد، چراکه آنها اندونزی را به‌عنوان یک تیم مدعی در قاره آسیا نمی‌شناسند، اما باید به این موضوع توجه کرد که والیبال اندونزی در سال‌های اخیر پیشرفت کرده است. این تیم در مسابقات باشگاهی آسیا عملکرد خوبی دارد و در لیگ داخلی از بازیکنان خارجی زیادی استفاده می‌کند. بنابراین باید ببینیم چه بازیکنانی وارد لیگ اندونزی می‌شوند و این کشور چه میزان روی والیبال سرمایه‌گذاری می‌کند.

دیگر بازیکنان خارجی باکیفیت به ایران نمی‌آیند

وادی عنوان کرد: ما دیگر نمی‌توانیم مانند گذشته بازیکنان باکیفیت خارجی را به لیگ برتر والیبال ایران بیاوریم و حتی جذب بازیکنان خارجی درجه دو نیز به سختی انجام می‌شود. سال گذشته بیش از ۵۲ بازیکن ایرانی در لیگ‌های خارج از کشور بازی می‌کردند اما چه تعداد بازیکن خارجی در لیگ ما حضور داشتند؟ ۱۰ سال پیش بازیکنان خارجی در سطح بالا به لیگ ایران می‌آمدند و در مسابقات ما بازی می‌کردند، اما امروز دیگر چنین امکانی برای والیبال ایران وجود ندارد. ژاپن هم همین شرایط را دارد. باشگاه سانتوری ژاپن هزینه‌هایی زیادی می‌کند و بازیکنانی خارجی باکیفیت را به خدمت می‌گیرد. لیگ ژاپن اعتبار بالایی دارد، اما ما از این شرایط محروم هستیم و نمی‌توانیم بازیکنان سطح بالای دنیا را به لیگ خودمان بیاوریم.

قطار والیبال در آسیا با سرعت در حال حرکت است

مربی والیبال تأکید کرد: اندونزی بازیکنان بزرگ را به خدمت می‌گیرد و در مسابقات باشگاهی آسیا و لیگ داخلی خود هزینه‌هایی زیادی می‌کند. کره و ژاپن هم شرایط مشابهی دارند و تایلند نیز رو به رشد است. مگر ندیدید تایلند در بازی‌های آسیایی کره جنوبی را شکست داد؟ آنها خیلی خوب کار می‌کنند و نمی‌توانیم تصور کنیم که فقط ما در حال کار هستیم و ژاپن تنها قدرت والیبال آسیاست. قطار والیبال در آسیا با سرعت در حال حرکت است و کشورهای مختلف با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در حال پیشرفت هستند. ژاپن هم در لیگ ملت‌ها هر ۱۲ بازی مرحله مقدماتی را با پیروزی پشت سر گذاشت. بنابراین نمی‌توانیم این تحولات را نادیده بگیریم و تصور کنیم جایگاه گذشته ما همچنان حفظ خواهد شد.

آیا ایران امروز شرایط گرفتن میزبانی دارد؟

وی ادامه داد: ممکن است سال آینده اندونزی به یکی از تیم‌های قدرتمند آسیا تبدیل شود، چراکه لیگ این کشور به‌طور منظم برگزار می‌شود و روی والیبال سرمایه‌گذاری می‌کنند. فیلیپین هم در حال گرفتن میزبانی‌های لیگ ملت‌هاست. سال گذشته ما مقابل فیلیپین در یک بازی کارمان به امتیازهای پایانی و ویدئوچک کشید، در حالی که آنها پیش از این چنین تجربه‌ای نداشتند، اما حالا میزبانی لیگ ملت‌ها را می‌گیرند. آیا ما امروز شرایط گرفتن میزبانی لیگ ملت‌ها را داریم؟ زمانی که والیبال ایران تیم‌های برزیل، روسیه، ایتالیا و دیگر تیم‌های بزرگ را شکست می‌داد، در ایران میزبانی لیگ ملت‌ها را هم داشتیم. میزبانی تأثیر بسیار زیادی دارد. ما در ایران لهستان، برزیل و آمریکا را شکست دادیم و این موفقیت‌ها فقط به کیفیت تیم مربوط نمی‌شد؛ میزبانی و حمایت تماشاگران نیز تأثیرگذار بود.

ما از میزبانی لیگ ملت‌ها محروم هستیم

وادی گفت: الان کشورهای دیگر میزبانی مسابقات بین‌المللی را می‌گیرند، اما ما از میزبانی محروم هستیم و این موضوع روی روند پیشرفت و عملکرد والیبال ما تأثیر می‌گذارد. شرایط میزبانی بین‌المللی، برگزاری اردوهای مناسب و داشتن سفرهای مطلوب، همگی در عملکرد تیم ملی اثرگذار هستند. وقتی در رفت‌وآمد مشکل داشته باشیم و تیم مجبور باشد سفرهای طولانی و سختی را پشت سر بگذارد، طبیعی است که این شرایط روی تیم تأثیر بگذارد. برای داشتن یک تیم ملی قدرتمند، فقط داشتن کادر فنی و بازیکنان کافی نیست و چند عامل باید در کنار هم قرار بگیرد؛ میزبانی مسابقات بین‌المللی، اردوهای مناسب، سفرهای مطلوب و شرایط مناسب برای آماده‌سازی تیم. اگر این عوامل را نداشته باشیم، باید با همین شرایط سخت به کار خود ادامه دهیم.

وقتی از المپیک حرف می‌زنیم شرایط هم باید ببینیم

کارشناس والیبال عنوان کرد: با وجود این شرایط سخت، فدراسیون برای تیم ملی و سایر تیم‌ها تدارکات خوبی دیده است. در همین بازی‌های آسیایی، شاید این مسابقات از نظر رنکینگ و اهمیت با بعضی رقابت‌ها قابل مقایسه نباشد، اما جامعه حدود ۹۰ و چند میلیون نفری ایران با قهرمانی تیم ملی والیبال خوشحال شد. مردم برای تماشای فینال پای تلویزیون نشستند و از این قهرمانی لذت بردند. حالا ما اهالی والیبال می‌گوییم باید به المپیک برویم، اما وقتی درباره المپیک صحبت می‌کنیم، باید شرایط رسیدن به آن را هم در نظر بگیریم. برای رسیدن به چنین هدفی باید شرایط ایده‌آل باشد.

از کشورهای آسیایی عقب نیستیم

وی گفت: حتی زمانی که ما ژاپن را شکست دادیم و به المپیک رفتیم، این تیم در دوره تغییر نسل قرار داشت. در آن مقطع، ژاپن تازه وارد دوره تغییر نسل شده بود و ما توانستیم یکی دو بار این تیم را شکست دهیم، قهرمان آسیا شویم و در نهایت به المپیک صعود کنیم. بعد از تغییر نسل ژاپن، شرایط دوباره متفاوت شد و ما نیز در دوره‌ای قرار گرفتیم که با چالش‌هایی مواجه بودیم. با این حال، خدا را شکر می‌کنیم که از سایر کشورهای آسیایی عقب نمانده‌ایم و همچنان جزو تیم‌های اول یا دوم آسیا هستیم. امیدوارم شرایط بهتر شود و بتوانیم دوباره میزبانی مسابقات بین‌المللی را بگیریم. میزبانی هم در رشد و سازندگی والیبال و هم در پیشرفت تیم بزرگسالان تأثیر مستقیم دارد. وقتی میزبانی داریم، می‌توانیم از مزایای آن استفاده کنیم و این موضوع به سود والیبال کشور است. متأسفانه چند سال است که از میزبانی مسابقات بین‌المللی محروم هستیم.

قهرمانی والیبال را در ناگویا نباید کم جلوه دهیم

کارشناس والیبال در واکنش به صحبت‌هایی که درباره قهرمانی ایران مقابل تیم دوم ژاپن مطرح شده است، گفت: درست است که تیم اصلی ژاپن در بازی‌های آسیایی حضور نداشت، اما نفرات دوم این تیم بودند. بازیکنی که به‌عنوان نفر دوم وارد زمین می‌شود، باید انگیزه بیشتری داشته باشد و بتواند اثرگذاری خود را نشان دهد. از طرف دیگر، ژاپن میزبان مسابقات بود و حدود چهار هزار تماشاگر در سالن حضور داشتند. میزبانی، حضور تماشاگران، شرایط آب‌وهوایی و بازی در خانه، همگی عواملی بودند که به سود ژاپن تمام می‌شد و نمی‌توان گفت این شرایط برای آنها بی‌تأثیر بوده است. بنابراین وقتی همه این عوامل را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌توان گفت شرایط دو تیم تا حدود زیادی برابر بوده است.

وی گفت: اینکه می‌گوییم ژاپن با تیم دوم خود به میدان آمده بود، درست است، اما تیم ایران هم ژاپن را به‌راحتی شکست نداد؛ جنگید و در نهایت به پیروزی رسید. بنابراین نمی‌توان گفت ژاپن تیم دست‌وپا بسته‌ای بود. ضمن اینکه اگر تیم ژاپن ضعیف بود، چرا به فینال رسید؟ این تیم در مراحل قبلی نیز مقابل سایر رقبا به پیروزی رسیده بود و توانسته بود به فینال راه پیدا کند. بنابراین قهرمانی ایران در بازی‌های آسیایی ارزش خودش را دارد و نباید صرفاً به دلیل استفاده ژاپن از نفرات دوم، این قهرمانی را کم‌اهمیت جلوه داد.