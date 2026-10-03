۲ جایزه جشنواره فلاهرتیانا برای «من کبوترم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «من کبوترم» ساخته آرمان قلی‌پور دشتکی جایزه بزرگ بهترین فیلم جشنواره و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی مستند فلاهرتیانا را دریافت کرد.

«من کبوترم» داستان زنی ۶۸ ساله را روایت می‌کند که در کوهستان‌های ایران متولد و بزرگ شده است و پس از ترک زندگی عشایری، تلاش می‌کند با زندگی شهری سازگار شود. میل او برای بازگشت به کوهستان، محور روایتی درباره هویت، زندگی و پیوند عمیق انسان با طبیعت شکل می‌دهد.

این طرح پیش از ساخت در رویداد ارائه طرح «پرتاب» که مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی متولی آن بود، ارائه شده بود. بیست و ششمین جشنواره فلاهرتینا از سه تا نهم مهر در شهر پرم روسیه برگزار شد و در اختتامیه این رویداد آرمان قلی‌پور دشتکی با «من کبوترم» ۲ جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، را دریافت کرد.

آرمان قلی پور دشتکی مستند ستایش شده «فرزندان خونیار»، «یک قایق روی دریا»، «چامون» و ... را کارگردانی کرده است.