به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «کوچ اجباری» ساخته بیژن زمان پیرا جایزه بهترین فیلم مستند هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند دو پائو اولد آلبرگاریا در پرتغال را دریافت کرد.

«کوچ اجباری» درباره مردم چادرنشینی است که با وجود وضعیت بد اقتصادی کردستان باز هم از ۲ استان دیگر به این منطقه می‌آیند تا به صورت روز مزد تامین معاش کنند و در این مسیر مشکلات زیادی برای آنها به وجود می‌آید؛ بچه‌های آنها از مدرسه رفتن باز می‌مانند و مشکلاتی را که ممکن است در جاده‌ها برایشان پیش بیاید، به جان می‌خرند.

جشنواره بین‌المللی فیلم مستند دو پائو اولد آلبرگاریا، از ۲۷ شهریور تا اول مهر در سینما-تئاتر آلبا در آلبرگاریا-آ-ولهیای پرتغال برگزار شد.

«کوچ اجباری» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی توسط واحد بین الملل به جشنواره ارسال شد.