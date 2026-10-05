به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مراسم اکران، تجلیل و نشست نقد و بررسی فیلم مستند «بحران خاموش» به کارگردانی محمدحسین حقیقی و تهیه کنندگی مجید دوخته‌ چی‌زاده عصر یکشنبه ۱۲ مهر با حضور سازندگان فیلم، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، سینماگران و مدیران برگزار شد.

رامتین شهبازی منتقد و کارشناس جلسه در آغاز جلسه گفت: «بحران خاموش» مسئله خود را به‌روشنی و بسیار قطعی مطرح می‌کند و با محیط زیست پیوند می‌خورد، اینکه چگونه محیط زیست ما در حال آسیب دیدن است و این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توانیم زیستگاه خود را از دست بدهیم و چگونه ممکن است آن عاملی را که موجب ایجاد نسبت و پیوند ما با این زیستگاه شده است، از دست بدهیم. آقای حقیقی این موضوع را با مسئله بحران سالمندی پیوند می‌دهند.

محمدحسین حقیقی کارگردان فیلم از نمایش دوباره فیلم پس از ۳ سال ابراز خشنودی کرد و گفت: اگر در این اثر بحث فرهنگ و تجربه زیستی فرد را مبنا قرار دهیم، می‌بینیم که ما در انتهای فیلم در واقع در پاسخ به پرسش راهکار شما چیست به فرهنگ یعنی شناخت اشاره می‌کنیم؛ یعنی باید زیست فردی خودمان را در رابطه با یک موضوع اجتماعی از خودمان گذر دهیم و به نتایجی برسیم که منبعث از شرایط خاص خود ما است، فارغ از اینکه عوامل بیرونی چقدر مؤثر یا مفید هستند یا اینکه چقدر حضور جدی خواهند داشت.

وی متذکر شد: ما فیلم را هم از ابتدا با اشاره به چند بحران شروع کردیم. یکی بحران آب است که دیگر تقریباً کسی از آن اسم نمی‌برد، چون همه می‌دانند که مشکل بی‌آبی داریم. از این منظر، عنوان «بحران آب» دیگر تقریباً به یک عنوان مرده تبدیل شده است و اگر زنگ خطری به صدا درآید و باز مطرح شود، کسی دیگر به آن توجه نمی‌کند. بحث دیگر باران، زمین و مسئله فرونشست زمین است. بحث فرونشست هم اکنون تقریباً اکثر شهرها را درگیر کرده است. اگر کسی برای شما توضیح بدهد که فرونشست زمین یعنی چه، یعنی اینکه باید آن منطقه را ترک کرد. با فرونشست زمین هیچ کاری نمی‌توان کرد. شما می‌توانید آب را به زمین وارد کنید و دلتان خوش باشد که منابع آبی یا به اصطلاح باران بیاید و مشکل را در درازمدت حل کند، اما وقتی زمین گسست پیدا کرد، آن منطقه اصلاً از نظر پایداری قابل اعتماد نیست و باید آن منطقه را ترک کنید.

مجید دوخته چی زاده تهیه کننده فیلم در بخش دیگری از مراسم بیان کرد: در حقیقت، اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر شویم، این اثر یک درددل شخصی است؛ چیزی که همه ما با آن روبه‌رو هستیم. یعنی یک واقعیت عریان است که ما سعی می‌کنیم آن را پاک کنیم و صورت مسئله را از بین ببریم، اما با پاک کردن صورت مسئله هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مانند بسیاری از مسائل دیگر مانند آب، فرونشست زمین و ... مسئله سالمندی نیز به همان اندازه خطرناک و به همان اندازه برای کشور و جامعه مشکل‌آفرین است. متأسفانه کشور آن‌قدر درگیر مسائل مختلف است که به چنین موضوعات بسیار مهمی که آینده یک کشور و آینده تمدن را تهدید می‌کنند، کمتر پرداخته می‌شود.

وی در ادامه افزود: ما توقع داشتیم بعد از اینکه این فیلم ساخته شد، صداوسیما حتی به‌زور آن را از ما بگیرد و پخش کند اما حتی آن را پخش هم نکردند. هدف این فیلم هیچ‌گاه نگاه مادی نبود یعنی این فیلم ساخته نشد که سودی از گیشه یا قرارداد نصیب سازندگان شود. این فیلم یک هدف داشت و آن، آگاهی‌بخشی بود.

پس از پایان جلسه نقد و بررسی با حضور محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی از محمدحسین حقیقی و مجید دوخته چی‌زاده تجلیل شد.

حمیدی مقدم در ادامه گفت: در حوزه سینمای مستند همواره این بحث مطرح است که فیلم مستندی که قرار است ساخته شود، برای چه مخاطبی تولید می‌شود و تا چه اندازه می‌تواند مفید و اثرگذار باشد. خوشحالم که در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، چنین فیلمی تولید شده است. برخی فیلم‌ها به هر حال در مناسبت‌های مختلف تولید و مطرح می‌شوند اما زمانی که عشق، دغدغه و تجربه زیسته فیلمساز در تولید یک اثر مداخله داشته باشد، آن اثر می‌تواند به فیلمی ماندگار تبدیل شود. جشنواره‌ها می‌آیند و می‌روند و حتی شاید چندان اهمیت نداشته باشد که یک فیلم در جشنواره‌ها جایزه دریافت کند؛ آنچه اهمیت دارد، فیلم‌هایی هستند که در پیکره جامعه ریشه می‌دوانند و در ذهن و زندگی مخاطبان ماندگار می‌شوند.

وی تأکید کرد: فیلم مستند به آدم‌های دغدغه‌مند نیاز دارد. آقای دوخته‌چی‌زاده فردی بود که دغدغه داشت؛ وارد این مسیر شد، انرژی گذاشت و سرمایه را با این دغدغه پیوند داد. آقای حقیقی نیز خارج از چارچوب معمول فعالیت‌های خود وارد این حوزه شد و مسئله را تبیین کرد.

مستند «بحران خاموش» به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، به موضوع بحران میانسالی در ایران می‌پردازد.

احمد امینی، لادن طاهری، علی‌اکبر ثقفی، محمد داوودی، فرشاد اکتسابی، هومن مرادی کرمانی، مسعود سفلایی، شهنام صفاجو، شیرین نادری، محدثه واعظی‌پور، سیدمهدی دزفولی و جمعی دیگر از اهالی سینما و فرهنگ در این مراسم حضور داشتند.