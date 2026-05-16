«هیچ دوستی جز کوهستان» جایزه بهترین پروژه داکس بارسلونا را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، پروژه مستند «هیچ دوستی جز کوهستان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی یاسر طالبی موفق به دریافت جایزه DocsBarcelona Pro Award for Best Project در بازار و بخش حرفه‌ای جشنواره DocsBarcelona شد.

در مراسم اهدای جوایز DocsBarcelona Pro که در شهر بارسلونا برگزار شد، پروژه‌های برگزیده بخش توسعه و تولید معرفی شدند. این رویداد حرفه‌ای که یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های مستند اروپا به شمار می‌رود، امسال میزبان ۶۲ پروژه مستقل از ۳۰ کشور جهان و بیش از ۷۰۰ مهمان و فعال صنعت مستند بود.

هیئت داوران درباره پروژه «هیچ دوستی جز کوهستان» اعلام کرد:

«این تصمیم با اتفاق‌نظر کامل گرفته شد. فیلم دارای روایتی روشن و تأثیرگذار است که هم تغییرات میان‌نسلی را بررسی می‌کند و هم داستانی چندنسلی از مراقبت، عشق و تعارض را به تصویر می‌کشد. شخصیت‌های اصلی فیلم، همزمان آسیب‌پذیر و قدرتمند هستند و رابطه میان آن‌ها پیوندهایی عمیق از عشق و تنش را آشکار می‌کند. جهان فیلم، جهانی نادر و کمتر دیده‌شده است و فضای بصری آن ما را به درون لحظه‌ای شکننده در زمان می‌برد. نگاه کارگردانی، شخصیت‌ها را در فضایی لطیف، صمیمی و نزدیک حفظ می‌کند و به همین دلایل، جایزه DocsBarcelona Pro Award for Best Project را به No Friend but the Mountains اهدا می‌کنیم.»

«هیچ دوستی جز کوهستان» روایتی شاعرانه از واپسین روزهای زیستن در جهانی رو به فراموشی‌ست؛ جایی در دل جنگل‌ها و کوهستان‌های شمال ایران، میان مه، برف، صدای گاوها و آتش خاموش‌نشدنی یک کلبه قدیمی. فیلم، پژواکی از عشق، تنهایی، فرسودگی و دلبستگی انسان به سرزمینی‌ست آرام‌آرام از دست می‌رود.

یاسر طالبی مستندهای «دلبند»، «نفس‌های آخر» و «سرنوشت» را کارگردانی کرده است.