به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «گل‌های کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم «در خانواده» روسیه را دریافت کرد.

«گل‌های کاغذی» درباره نویسنده‌ای است که احساس می‌کند به پایان راه رسیده است. این انیمیشن کوتاه در یک سال گذشته سفرهای متعدد جشنواره‌ای داشته و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره کازان را دریافت کرده است.

آئین اختتامیه جشنواره فیلم «در خانواده» ۱۶ تیر در مسکو برگزار شد.