به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، احمد سلامت، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های موجود اظهار کرد: رفع انفصال در گلوگاه‌های شبکه و خطوط انتقال، تکمیل ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها و مدیریت منابع مالی از محورهای اصلی برنامه‌های شرکت است.

وی با اشاره به تحویل‌گیری تصفیه‌خانه فاضلاب فیروزبهرام افزود: با ورود این تصفیه‌خانه به مجموعه تأسیسات تحت بهره‌برداری شرکت و اتخاذ تمهیدات در کمیته تخصیص منابع مالی، شرایط لازم برای استمرار بهره‌برداری از آن فراهم شده است.

سلامت ادامه داد: شرکت فاضلاب تهران علاوه بر ۹ تصفیه‌خانه محلی، دو تصفیه‌خانه بزرگ را نیز در اختیار دارد.

اجرای چهار طرح توسعه تصفیه‌خانه

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گفت: هم‌زمان با اقدامات مربوط به بهره‌برداری و تکمیل شبکه، چهار طرح توسعه و احداث تصفیه‌خانه در حال اجراست و تأمین منابع مالی آنها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بخش مایع واحدهای ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران و طرح ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک غرب در حال اجراست و برنامه‌ریزی شده این واحدها به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری شوند.

به گفته سلامت، احداث دو تصفیه‌خانه جدید در خرگوش‌دره و شهر آفتاب نیز آغاز شده و عملیات اجرایی آنها ادامه دارد.

رفع گلوگاه‌های شبکه برای استفاده از ظرفیت موجود

وی با اشاره به برنامه اجرایی شبکه و خطوط انتقال گفت: یکی از اولویت‌های اصلی شرکت، تکمیل خطوط باقی‌مانده و رفع نقاط انفصال ناشی از تکمیل‌نشدن حلقه‌های ارتباطی شبکه است.

سلامت افزود: از ابتدای امسال حدود ۱۰ کیلومتر عملیات اجرایی برای رفع این نقاط انجام شده است تا با تکمیل حلقه‌های باقی‌مانده، ظرفیت خطوطی که طی سال‌های گذشته احداث شده‌اند، بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: رفع این گلوگاه‌ها علاوه بر افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های موجود، امکان انتقال مناسب‌تر فاضلاب به تصفیه‌خانه‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تصفیه را فراهم می‌کند.

تولید سالانه ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب بازیافتی

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران اظهار کرد: تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تهران در مجموع سالانه حدود ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب بازیافتی تولید می‌کنند که می‌تواند در مصارف غیرشرب مورد استفاده قرار گیرد.

سلامت افزود: توسعه شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تکمیل ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها، رفع گلوگاه‌های شبکه و افزایش استفاده از آب بازیافتی، اقداماتی است که هم‌زمان دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: با تکمیل زنجیره جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، امکان افزایش سهم آب بازیافتی در مصارف غیرشرب و استفاده بیشتر از زیرساخت‌های ایجادشده فراهم خواهد شد.