حسین سپهری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر شش پروژه مهم و اثرگذار در حوزه آب و فاضلاب استان تهران در دست اجراست که تکمیل آنها نیازمند تأمین منابع و پیگیری مستمر است.
وی افزود: تکمیل واحدهای هفت و هشت تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران، تصفیهخانه فاضلاب شهرک غرب، تصفیهخانه فاضلاب پرند، اجرای طرح جامع آبرسانی به شهر تهران، احداث مخازن آب و حفر و تجهیز ۲۰ حلقه چاه از مهمترین این پروژهها هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با بیان اینکه حدود هفت همت اعتبار برای تکمیل این طرحها در نظر گرفته شده است، گفت: پیشبینی میشود پروژههای مذکور تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسند.
سپهری در ادامه با اشاره به بهرهبرداری از ۴۶ پروژه آب و فاضلاب در استان تهران اظهار کرد: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۷.۹ همت اجرا شدهاند.
وی ادامه داد: این ۴۶ پروژه شامل احداث مخازن با ظرفیت مجموع پنج هزار و ۳۰۰ مترمکعب، حفر و تجهیز ۱۱ حلقه چاه، اجرای چهار هزار و ۸۰۰ متر خطوط انتقال و شبکه آبرسانی، اجرای ۲۲ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه جمعآوری فاضلاب، اجرای ۱۹۵ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب و احداث یک ایستگاه پمپاژ فاضلاب است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران خاطرنشان کرد: بخش عمده این طرحها از محل مصوبات سفرهای استاندار تهران و با همکاری وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب و تأمین منابع ملی و استانی به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
سپهری با تأکید بر محدودیت منابع آبی استان تهران تصریح کرد: توسعه استفاده از پساب تصفیهشده یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت منابع آب است و میتوان از آن بهویژه برای آبیاری فضای سبز، صنایع و بخش کشاورزی استفاده کرد.
وی افزود: توسعه مصرف پساب در مصارف غیرشرب، ضمن کاهش فشار بر منابع آب، میتواند به مدیریت پایدار منابع آبی در شهرها و روستاهای استان تهران کمک کند.
نظر شما