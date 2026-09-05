تملک زمین؛ گلوگاه اصلی پیشرفت پروژه فاضلاب محمدشهر

ابوالقاسم رمضانی، معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از چالشهای پیش روی اجرای تأسیسات فاضلاب منطقه محمدشهر سخن گفت و تأکید کرد که عدم اجرای تعهدات شهرداری در احداث تصفیهخانه، مانع اصلی بهرهبرداری از زیرساختهای اجرا شده است.
رمضانی در پاسخ به پرسشهای مطرح شده در خصوص وضعیت پروژه شبکه جمعآوری و تصفیهخانه فاضلاب محمدشهر اظهار داشت: طی سالهای ۹۸ و ۹۹، خط انتقال فاضلاب محمدشهر توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز و از محل اعتبارات جاری اجرا شد؛ اما به دلیل عدم اجرای تعهد شهرداری در خصوص احداث تصفیهخانه، این خط انتقال به بهرهبرداری نرسیده و امکان استفاده از آن فراهم نشده است.
وی تصریح کرد: «شهرداری موظف است نسبت به احداث پکیج تصفیه فاضلاب در منطقه عباسآباد اقدام نماید که علیرغم وجود صورتجلسه استانداری و صرف هزینههای لازم از سوی شرکت آبفا، به دلیل عدم اجرای تعهدات شهرداری، امکان ادامه طرح در حال حاضر وجود ندارد.»
نیاز به ۱۷۹ کیلومتر شبکه و چالش نبود بودجه عمرانی
رمضانی در ادامه به ابعاد فنی پروژه اشاره کرد و گفت: «طول شبکه مورد نیاز برای این منطقه ۱۷۹ کیلومتر با قطرهایی از ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر است. همچنین دبی تصفیهخانه برای افق سال ۱۴۳۰، حدود ۳۸ هزار مترمکعب در شبانهروز برای جمعیت ۱۹۰ هزار نفر پیشبینی شده است.»
وی با اشاره به نیاز مالی برای اجرای این پروژه افزود: «برای اجرای شبکه حدود ۲ همت و برای احداث تصفیهخانه فاضلاب حدود ۲/۵ همت اعتبار مورد نیاز است، اما در حال حاضر در منطقه محمدشهر موافقتنامه و ردیف بودجه عمرانی تعریف نشده است.
شرکت آب و فاضلاب استان البرز با استقرار مهندسین مشاور در حال بهروزرسانی طرح بوده و مراحل اخذ مصوبه در دست اقدام است؛ لذا ارائه برنامه زمانبندی دقیق، مستلزم اخذ مصوبه و تخصیص ردیف عمرانی میباشد.»
تملک زمین؛ گلوگاه اصلی پیشرفت پروژه
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب البرز در بررسی چالشهای اجرایی تأکید کرد: «مهمترین چالش در این پروژه، موضوع تملک زمین برای احداث تصفیهخانه فاضلاب است که تاکنون محقق نشده است. در محدوده پاییندست روستای فرخآباد، حدود ۲۰ هکتار زمین برای احداث تصفیهخانه فاضلاب مشکیندشت و محمدشهر در نظر گرفته شده است؛ با وجود جلسات متعدد و پیگیریهای اخیر، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده و سرعت بخشیدن به زیرساختهای فاضلاب، منوط به تملک این زمین است.»
پیشنهاد شرکت آبفا برای عبور از بحران
رمضانی در پایان با اشاره به راهکار پیشنهادی این شرکت اظهار داشت: «از آنجا که بهرهبرداری از خط انتقالِ اجرا شده، منوط به احداث تصفیهخانه است، شرکت آبفا پیشنهاد میدهد در گام نخست، تصفیهخانه فاضلاب محلی توسط شهرداری احداث شود تا امکان اجرای شبکه فاضلاب در مناطق دارای اولویت در دستور کار قرار گیرد.»
وی در نهایت خاطرنشان کرد: «مشکل اصلی عدم اجرای پروژههای فاضلاب در شهرهای استان، عدم وجود موافقتنامه است؛ چرا که تخصیص منابع مالی تنها به طرحهایی تعلق میگیرد که دارای موافقتنامه رسمی باشند و در حال حاضر طرح فاضلاب محمدشهر فاقد هرگونه بودجه و ردیف عمرانی است.»
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