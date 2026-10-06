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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

تصفیه‌خانه‌های فاضلاب؛ از مراکز هزینه تا کانون‌های تولید ثروت

تصفیه‌خانه‌های فاضلاب؛ از مراکز هزینه تا کانون‌های تولید ثروت

یک مقام مسئول با تأکید بر ضرورت بازچرخانی آب گفت: تصفیه‌خانه‌های فاضلاب می‌توانند با فروش آب بازیافتی، فرآوری لجن و تولید انرژی، از مراکز صرف هزینه به مجموعه‌هایی درآمدزا تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، سید مرتضی احتشامی مدیرکل نظارت بر بهره‌برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به کاهش منابع آب تجدیدپذیر و خشکسالی‌های اخیر، فاضلاب را منبعی ارزشمند برای تأمین آب، بازیافت مواد و ایجاد ارزش اقتصادی دانست و بر توسعه مصرف آب بازیافتی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و فضای سبز تأکید کرد.

وی اعلام کرد در کشور ۲۸۴ تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و ۴۵ تصفیه‌خانه روستایی فعال است و سالانه حدود ۱.۸۴ میلیارد مترمکعب آب بازیافتی تولید می‌شود. همچنین حدود ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش تأسیسات فاضلاب قرار دارند.

احتشامی، ایجاد بازار پایدار برای آب بازیافتی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از مدل‌هایی مانند BOT و BOO را از راهکارهای توسعه اقتصادی این بخش عنوان کرد.

به گفته وی، فرآوری لجن برای تولید کود آلی و بیوگاز نیز می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های دفع، درآمدهای مکمل ایجاد کند.

وی همچنین هوشمندسازی، پایش برخط، نگهداری پیشگیرانه، مدیریت دارایی‌ها و آموزش نیروی انسانی را از عوامل مهم کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و افزایش عمر مفید تأسیسات فاضلاب برشمرد.

کد مطلب 6969544
علی فروزانفر

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