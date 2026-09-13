تصفیه‌ خانه فاضلاب شرق بندر انزلی به پیشرفت ۹۷ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غیاثی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه تکمیل شبکه جمع‌آوری، خطوط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه‌خانه فاضلاب شرق بندرانزلی اظهار کرد: تصفیه‌خانه فاضلاب شرق بندرانزلی با ظرفیت تصفیه ۱۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، هم‌اکنون ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مراحل پایانی عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی افزود: ایستگاه پمپاژ اصلی شرق بندرانزلی که در مسیر ورودی تصفیه‌خانه قرار دارد نیز تکمیل شده و آماده انتقال فاضلاب به تصفیه‌خانه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به تکمیل خطوط انتقال این پروژه گفت: عملیات اجرایی پنج کیلومتر خط انتقال تحت فشار ورودی به تصفیه‌خانه با قطر ۸۰۰ میلی‌متر و خط انتقال ثقلی ورودی به ایستگاه پمپاژ با قطر هزار میلی‌متر نیز به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است.

غیاثی ادامه داد: با بهره‌برداری از این تأسیسات، تصفیه‌خانه فاضلاب شرق بندرانزلی به همراه ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری مربوطه وارد مدار خواهد شد و ظرفیت تصفیه ۱۲ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه‌روز فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست منطقه دارد، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، از ورود فاضلاب خام به تالاب بین‌المللی بندرانزلی جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در حوزه بهداشت و محیط زیست اظهار کرد: افزایش سطح بهداشت عمومی، جلوگیری از شیوع بیماری‌ها و کاهش آلودگی منابع آبی از مهم‌ترین آثار اجرای این طرح است.

غیاثی افزود: بهره‌گیری از پساب خروجی تصفیه‌خانه می‌تواند ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع و افزایش اشتغال در منطقه ایجاد کند و زمینه تأمین آب پایدار برای مصارف مرتبط را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است، گفت: محل اجرای طرح در شرق شهر بندرانزلی بوده و اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان میزان اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ارزش روز این پروژه حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

غیاثی تصریح کرد: تکمیل و بهره‌برداری از مجموعه تأسیسات فاضلاب شرق بندرانزلی، گامی مهم در راستای ارتقای زیرساخت‌های فاضلاب شهری و حفاظت از تالاب بین‌المللی بندرانزلی به شمار می‌رود.