قیمت عمده میوه و سبزیجات این هفته مشخص شد+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران، قیمت عمدهفروشی محصولات کشاورزی اعم از انواع میوه، سبزی و صیفیجات را برای هفته جاری (۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد.
در ادامه قیمت برخی از محصولات در میادین میوه و تره بار میآید.
هر کیلوگرم بادمجان دلمه ۵۰، بادمجان قلمی ۹۲، بادمجان لامپی ۱۰۵، بامیه ۱۳۰، پیاز سفید ۶۲، پیاز زرد ۶۲، پیاز قرمز ۶۲، انواع پیاز ریز ۳۵، خیار رسمی ۲۸، خیار سالادی ۴۴، خیار کوتاه بذر اصفهانی ۵۶، خیار گلخانهای ۶۲، ذرت شیرین ۸۸، زنجبیل تازه ۳۶۰، سبزی پاک کرده ۱۴۸، سیب زمینی ۷۸، سیب زمینی ریز ۴۰، سیر تازه بدون برگ ۱۳۹، سیر خشک ۱۹۵، شلغم ۶۰، انواع فلفل تند ۹۵ تا ۱۱۵، فلفل دلمه رنگی ۷۵، فلفل دلمه سبز ۷۵، انواع فلفل شیرین ۱۲۹، کاهو پیچ ۵۹، کاهو رسمی پاک کرده ۵۹، کدو مسمایی ۷۳، کدو حلوایی ۵۰، کرفس ۶۵، کلم (کاهو چینی) ۲۵، کلم بروکلی ۸۷، کلم سفید ۴۲، کلم قرمز ۷۹، گل کلم ۶۵، گوجه فرنگی گلخانهای ۵۷، گوجه فرنگی بوته رس ۵۷، گوجه فرنگی گیلاسی ریز ۹۵، لوبیا سبز قیطونی ۹۹، لیمو ترش سنگی ۲۴۹، لیمو ترش مینابی ۲۸۹ و هویج فرنگی و ایرانی ۷۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
گفتنی است، روز گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران از آغاز طرح «تورم صفر» برای ۱۲ قلم کالای اساسی خبر داد و گفت که قیمت این کالاها به مدت ۶ ماه ثابت میماند. وی در این خصوص اعلام کرد، حتی قرار است با حذف واسطهها، تمام کالاهای عرضه شده از طریق فروشگاههای شهرداری نیز تا ۵۰ درصد پایینتر از قیمت فعلی به فروش برسد.
در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی میآید؛ بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خردهفروشیهای سطح شهر عرضه و به فروش میرسد.
نظر شما