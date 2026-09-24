خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: کردستان از استان‌های مهم تولیدکننده سیب‌زمینی در کشور است و بخش قابل توجهی از اراضی زراعی آن به کشت این محصول اختصاص دارد. قروه و دهگلان به عنوان دو شهرستان اصلی تولیدکننده سیب‌زمینی در استان شناخته می‌شوند و محصول تولیدی آنها علاوه بر تأمین نیاز داخل، ظرفیت عرضه به بازار سایر استان‌ها و صادرات را نیز دارد.

با این حال، آمارهای امسال از کاهش سطح زیرکشت سیب‌زمینی حکایت دارد. سطح کشت این محصول در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۱۰۷ هکتار رسیده که نسبت به سال زراعی گذشته ۷.۲ درصد کمتر است.

از سوی دیگر، هنوز برداشت عمومی محصول آغاز نشده و بخش عمده سیب‌زمینی تولیدی استان از نیمه مهرماه وارد مرحله برداشت و عرضه خواهد شد.

در چنین شرایطی، میزان تولید، عملکرد در واحد سطح، وضعیت منابع آبی، ظرفیت صادرات، امکان ذخیره‌سازی و نحوه مدیریت بازار از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند سرنوشت محصول امسال را برای کشاورزان و بازار مصرف مشخص کند.

برداشت عمومی سیب‌زمینی از نیمه مهر آغاز می‌شود

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امسال میزان برداشت سیب‌زمینی در استان چقدر خواهد بود و آیا کردستان به رکورد جدیدی در تولید این محصول دست پیدا می‌کند؟ اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق مزارع سیب‌زمینی استان مربوط به کشت پاییزه است و برداشت محصول در شرایط معمول استان از ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان انجام خواهد شد.

فرزاد مرادی افزود: البته در سطح محدود، برداشت محصول از مزارع مربوط به کشت‌های زودهنگام و ارقام زودرس در طول تابستان انجام شده است، اما بخش عمده مزارع استان همچنان در انتظار رسیدن به زمان برداشت عمومی هستند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: با توجه به اینکه برداشت عمومی هنوز شروع نشده است، نمی‌توان در شرایط فعلی آمار نهایی تولید و برداشت استان را اعلام کرد و ارزیابی دقیق میزان محصول پس از آغاز برداشت و جمع‌آوری محصول از مزارع امکان‌پذیر خواهد بود.

مرادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سطح زیرکشت سیب‌زمینی در سال زراعی جاری چه میزان است و این رقم چه تغییری نسبت به سال گذشته داشته است؟ گفت: سطح زیرکشت سیب‌زمینی در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود ۸ هزار و ۱۰۷ هکتار است که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته ۷.۲ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: به دلیل کاهش سطح زیرکشت نسبت به برنامه ابلاغی، در سال جاری افزایش تولید سیب‌زمینی نخواهیم داشت و نمی‌توان انتظار ثبت رکورد جدیدی در تولید این محصول را داشت.

قروه و دهگلان در صدر تولید سیب‌زمینی

مرادی درباره مناطق اصلی تولید سیب‌زمینی در کردستان و شهرستان‌هایی که بیشترین سطح زیرکشت این محصول را دارند نیز اظهار کرد: شهرستان‌های دهگلان و قروه بیشترین سطح زیرکشت و تولید سیب‌زمینی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: بخش مهمی از تولید سیب‌زمینی کردستان در این دو شهرستان انجام می‌شود و این مناطق سهم قابل توجهی در تأمین محصول استان و همچنین تولید مازاد برای عرضه در بازارهای خارج از استان دارند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه متوسط عملکرد سیب‌زمینی در هر هکتار در استان چقدر است و این میزان چه فاصله‌ای با متوسط عملکرد کشور دارد؟ گفت: بر اساس گزارش کارشناسی، متوسط عملکرد سیب‌زمینی در کردستان حدود ۴۱ تن در هکتار است.

مرادی ادامه داد: متوسط عملکرد سیب‌زمینی در کشور ۳۹.۹ تن در هکتار است و عملکرد استان کردستان با حدود ۴۱ تن در هکتار بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که میزان عملکرد در واحد سطح در استان وضعیت مناسبی دارد، هرچند با توجه به کاهش سطح زیرکشت، افزایش تولید در مجموع سطح استان برای سال جاری پیش‌بینی نمی‌شود.

توسعه کشت سیب‌زمینی در برنامه نیست

مرادی در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین عوامل مؤثر بر میزان تولید و عملکرد سیب‌زمینی در سال جاری و اینکه آیا استفاده از ارقام جدید، مدیریت آبیاری یا تغییر روش‌های کشت موجب افزایش تولید شده است؟ اظهار کرد: به دلیل کاهش سطح زیرکشت نسبت به برنامه ابلاغی، افزایش تولید در سال جاری نخواهیم داشت.

وی افزود: سطح زیرکشت سیب‌زمینی استان متناسب با برنامه ابلاغی و میزان تأمین آب برای سطح تعیین‌شده در نظر گرفته شده است و برنامه‌ریزی برای کشت این محصول بر اساس الگوی کشت محصولات زراعی انجام می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در حال حاضر در کشور و استان برنامه‌ای برای توسعه کشت سیب‌زمینی هدف‌گذاری نشده و بیشتر موضوع پایداری تولید این محصول مورد توجه قرار دارد.

مرادی تصریح کرد: برنامه ابلاغی سطح و تولید سیب‌زمینی در استان نیز متناسب با الگوی کشت محصولات زراعی ابلاغ شده است و سطح کشت این محصول بر اساس همین برنامه تعیین می‌شود.

وی گفت: با توجه به شرایط منابع آبی، توسعه سطح زیرکشت سیب‌زمینی در دستور کار قرار ندارد و سیاست فعلی بیشتر بر حفظ تولید، رعایت الگوی کشت و استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود استوار است.

۶۴ درصد محصول مازاد بر نیاز استان است

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان از سیب‌زمینی تولیدی استان مازاد بر نیاز داخلی است و این محصول معمولاً به چه بازارهایی ارسال می‌شود؟ اظهار کرد: حدود ۶۴ درصد محصول سیب‌زمینی تولیدی کردستان مازاد بر نیاز استان است.

وی افزود: این میزان محصول مازاد عمدتاً ظرفیت ارسال به سایر استان‌های کشور و کشور عراق را دارد و بخشی از تولید استان می‌تواند از این طریق وارد بازارهای خارج از کردستان شود.

مرادی درباره وضعیت صادرات سیب‌زمینی کردستان در سال جاری نیز گفت: در حال حاضر هنوز برداشت عمومی محصول در استان آغاز نشده است و به همین دلیل صادرات سال جاری نیز اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: با شروع برداشت و مشخص شدن میزان محصول، امکان عرضه سیب‌زمینی تولیدی استان به بازارهای هدف فراهم خواهد شد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: بر اساس صادرات سنوات گذشته از مرزهای رسمی استان، حدود ۵ تا ۷ درصد تولید سیب‌زمینی کردستان صادر شده است.

ظرفیت صادرات بیشتر از میزان صادرات سال‌های گذشته است

مرادی با اشاره به میزان محصول مازاد استان گفت: وجود ظرفیت ۶۴ درصدی محصول مازاد بر نیاز استان به این معناست که امکان عرضه بخش قابل توجهی از تولید کردستان در بازارهای خارج از استان وجود دارد.

وی افزود: با این حال، میزان صادرات واقعی در سال‌های گذشته کمتر از این ظرفیت بوده و طبق آمار موجود، حدود ۵ تا ۷ درصد تولید استان از مرزهای رسمی صادر شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در سال جاری نیز باید منتظر آغاز برداشت باشیم تا میزان محصول، شرایط بازار و امکان صادرات مشخص شود.

سردخانه‌ها امکان مدیریت عرضه را فراهم می‌کنند

مرادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نوسان قیمت سیب‌زمینی در زمان برداشت، چه تدابیری برای جلوگیری از زیان کشاورزان و مدیریت بازار این محصول وجود دارد، اظهار کرد: خوشبختانه در سطح استان سردخانه و انبار فنی وجود دارد و کشاورزان می‌توانند محصولات مازاد خود را در این مراکز نگهداری کنند.

وی افزود: نگهداری محصول در سردخانه و انبارهای فنی این امکان را ایجاد می‌کند که همه سیب‌زمینی تولیدی همزمان وارد بازار نشود و کشاورزان بتوانند به تدریج محصول خود را وارد بازار هدف کنند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در کنار ظرفیت‌های نگهداری موجود، برای مدیریت نوسانات قیمت نیز هر ساله توسط وزارت جهاد کشاورزی اجازه صادرات محصول صادر خواهد شد.

مرادی درباره ظرفیت دقیق سردخانه‌ها و اینکه آیا این ظرفیت پاسخگوی میزان تولید سیب‌زمینی استان است، گفت: اطلاعات مربوط به ظرفیت سردخانه‌ها و انبارهای فنی باید از حوزه صنایع روستایی دریافت شود.

وی افزود: آمار دقیق این بخش در حوزه مربوط به صنایع روستایی قرار دارد و برای اعلام میزان ظرفیت موجود و مقایسه آن با حجم تولید، باید اطلاعات تخصصی این حوزه اخذ شود.

تکمیل زنجیره تولید نیازمند اطلاعات صنایع روستایی است

مرادی درباره برنامه استان برای تکمیل زنجیره تولید سیب‌زمینی از مرحله کشت تا ذخیره‌سازی، فرآوری و بسته‌بندی نیز اظهار کرد: اطلاعات مربوط به این بخش باید از حوزه صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی دریافت شود.

وی افزود: حوزه صنایع روستایی متولی ارائه اطلاعات مربوط به ظرفیت‌های فرآوری، بسته‌بندی و صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی است و برای بررسی دقیق وضعیت زنجیره سیب‌زمینی باید آمار این بخش مورد بررسی قرار گیرد.

آب، خط قرمز توسعه سطح زیرکشت

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت تأمین آب برای کشت سیب‌زمینی چگونه است و محدودیت منابع آبی چه تأثیری بر توسعه این محصول دارد؟ اظهار کرد: سطح زیرکشت سیب‌زمینی استان متناسب با برنامه ابلاغی و تأمین آب برای سطح تعیین‌شده بوده است.

مرادی افزود: در حال حاضر در کشور و استان برنامه‌ای برای توسعه کشت سیب‌زمینی هدف‌گذاری نشده و بیشتر پایداری تولید این محصول مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: سطح زیرکشت محصول سیب‌زمینی باید متناسب با ظرفیت منابع آب و برنامه الگوی کشت باشد و در شرایط فعلی، توسعه سطح زیرکشت به عنوان هدف اصلی دنبال نمی‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پاسخ به سوالی درباره بازنگری در الگوی کشت سیب‌زمینی با توجه به شرایط آبی و اقتصادی استان نیز اظهار کرد: برنامه ابلاغی سطح و تولید سیب‌زمینی متناسب با الگوی کشت محصولات زراعی به استان ابلاغ شده است.

سیب‌زمینی کردستان پس از برداشت راهی تهران می‌شود

مرادی گفت: در حال حاضر برداشت عمومی سیب‌زمینی در استان آغاز نشده است اما به محض آغاز برداشت، سیب‌زمینی تولیدی کردستان به استان تهران و سایر استان‌های کشور ارسال خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به شرایط تولید سیب‌زمینی در استان گفت: عمده مزارع سیب‌زمینی کردستان مربوط به کشت پاییزه است و برداشت عمومی این محصول از ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان انجام می‌شود.

مرادی افزود: سطح زیرکشت امسال ۸ هزار و ۱۰۷ هکتار است و این میزان نسبت به سال گذشته ۷.۲ درصد کاهش داشته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: متوسط عملکرد سیب‌زمینی استان ۴۱ تن در هکتار است که بالاتر از متوسط ۳۹.۹ تنی کشور قرار دارد و حدود ۶۴ درصد محصول نیز مازاد بر نیاز استان است.

وی گفت: با آغاز برداشت، محصول مازاد می‌تواند به سایر استان‌ها و کشور عراق ارسال شود و در صورت فراهم بودن شرایط صادرات، بخشی از محصول نیز از مسیرهای رسمی به بازارهای خارجی راه خواهد یافت.