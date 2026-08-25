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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

افتتاح مدرسه پیشرفته غدیر روستای حسین آباد

افتتاح مدرسه پیشرفته غدیر روستای حسین آباد

بوشهر- مدرسه پیشرفته غدیر روستای حسین‌آباد ریز در شهرستان جم همزمان با هفته دولت بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر سه‌شنبه در این آیین با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: فراهم‌کردن فضاهای آموزشی استاندارد و مناسب، از اولویت‌های مهم مدیریت استان در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

وی افزود: بهره‌برداری از مدارس جدید، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد محیطی شایسته برای دانش‌آموزان است و باید در کنار توسعه کمی فضاهای آموزشی، موضوع تجهیز، هوشمندسازی و کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با پروژه‌های آموزشی که در هفته دولت امسال به بهره‌برداری می‌رسند، سرانه آموزشی استان بوشهر به ۷.۵ مترمربع ارتقا می‌یابد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با گرامیداشت هفته دولت و تقدیر از نگاه ویژه مدیریت ارشد استان گفت: استاندار محترم بوشهر همواره برای تکمیل پروژه‌های آموزشی با جدیت پای کار است و خوشبختانه امروز شاهد پویایی و اجرای طرح‌های متعدد مدرسه‌سازی در تمامی شهرستان‌های ده‌گانه استان هستیم.

ابراهیم احمدی با تشریح مشخصات این پروژه بیان کرد: مدرسه ۶ کلاسه غدیر روستای حسین‌آباد ریز در شهرستان جم با زیربنای ۵۶۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان احداث، تکمیل و تحویل آینده‌سازان این منطقه شده است.

احمدی همچنین با قدردانی از پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تأمین اعتبارات پروژه‌های جنوب استان خاطرنشان کرد: از همراهی، پیگیری‌های مستمر و زحمات حجت‌الاسلام موسی احمدی، نماینده مردم شریف جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در زمینه همکاری و تخصیص بودجه برای پیشبرد و تکمیل پروژه‌های آموزشی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

کد مطلب 6927280

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