افتتاح مدرسه پیشرفته غدیر روستای حسین آباد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر سهشنبه در این آیین با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: فراهمکردن فضاهای آموزشی استاندارد و مناسب، از اولویتهای مهم مدیریت استان در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.
وی افزود: بهرهبرداری از مدارس جدید، زمینهساز ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد محیطی شایسته برای دانشآموزان است و باید در کنار توسعه کمی فضاهای آموزشی، موضوع تجهیز، هوشمندسازی و کیفیتبخشی به فرآیند تعلیم و تربیت نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار بوشهر تصریح کرد: با پروژههای آموزشی که در هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسند، سرانه آموزشی استان بوشهر به ۷.۵ مترمربع ارتقا مییابد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با گرامیداشت هفته دولت و تقدیر از نگاه ویژه مدیریت ارشد استان گفت: استاندار محترم بوشهر همواره برای تکمیل پروژههای آموزشی با جدیت پای کار است و خوشبختانه امروز شاهد پویایی و اجرای طرحهای متعدد مدرسهسازی در تمامی شهرستانهای دهگانه استان هستیم.
ابراهیم احمدی با تشریح مشخصات این پروژه بیان کرد: مدرسه ۶ کلاسه غدیر روستای حسینآباد ریز در شهرستان جم با زیربنای ۵۶۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان احداث، تکمیل و تحویل آیندهسازان این منطقه شده است.
احمدی همچنین با قدردانی از پیگیریهای صورتگرفته برای تأمین اعتبارات پروژههای جنوب استان خاطرنشان کرد: از همراهی، پیگیریهای مستمر و زحمات حجتالاسلام موسی احمدی، نماینده مردم شریف جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، بهویژه در زمینه همکاری و تخصیص بودجه برای پیشبرد و تکمیل پروژههای آموزشی صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم.
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