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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

سالن ورزشی «فرشته‌های میناب» در شهرستان گناوه به بهره برداری رسید

سالن ورزشی «فرشته‌های میناب» در شهرستان گناوه به بهره برداری رسید

بوشهر- همزمان با هفته دولت، سالن ورزشی «فرشته‌های میناب» در شهرستان گناوه با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر یکشنبه در این آیین اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و افزایش امکانات و تجهیزات مدارس مورد توجه و تاکید قرار دارد و این پروژه در همین راستا اجرایی و تکمیل شده است.

ارسلان زارع تصریح کرد: سالن ورزشی فرشته‌های میناب با زیربنای ۶۰۰ مترمربع و سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

سالن ورزشی «فرشته‌های میناب» در شهرستان گناوه به بهره برداری رسید

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی از اولویت‌های شهرستان گناوه است که با اهتمام استاندار و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس شاهد اقدامات خوبی هستیم.

سالن ورزشی «فرشته‌های میناب» در شهرستان گناوه به بهره برداری رسید

جعفر پورکبگانی افزود: افزایش اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، مورد توجه و تاکید قرار دارد و در نشست اخیر با حضور استاندار، نایب رئیس مجلس و معاون وزیر نفت، مصوبات ارزنده‌ای در این زمینه گرفتیم.

۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه اقتصادی و عمرانی هفته دولت در شهرستان گناوه

فرماندار گناوه نیز در این آیین اظهار داشت: در شهرستان گناوه، پروژه‌های ارزشمند عمرانی و اقتصادی و زیربنایی با کیفیت مطلوبی اجرایی و عملیاتی شده‌اند و امروز این سالن به نام زیبای فرشته‌های میناب در اختیار دختران دانش‌آموز قرار می‌گیرد.

سالن ورزشی «فرشته‌های میناب» در شهرستان گناوه به بهره برداری رسید

دانیال اسفندیاری با بیان اینکه تمرکز ما در شهرستان گناوه بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است تصریح کرد: در هفته دولت امسال، معادل ۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه اقتصادی و عمرانی در این شهرستان افتتاح یا اجرایی شده است.

رشد سرانه فضای آموزشی استان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر از پروژه‌های آموزشی گفت: با این حمایت‌ها، سرانه فضای آموزشی استان بوشهر رشد قابل توجهی داشته و در بین استان‌های کشور، رتبه ممتاز را کسب کردیم.

سالن ورزشی «فرشته‌های میناب» در شهرستان گناوه به بهره برداری رسید

ابراهیم احمدی افزود: سالن ورزشی فرشته‌های میناب اختصاص به سه مدرسه دخترانه که مجاور سالن هستند، دارد و امیدوارم شاهد رضایت‌مندی دانش‌آموزان عزیز گناوه با بهره برداری از این مکان باشیم.

این آئین با حضور استاندار بوشهر، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استاندار، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار گناوه، ائمه جمعه گناوه و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برگزار شد.

کد مطلب 6932301

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