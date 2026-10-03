  1. استانها
  2. فارس
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

شیراز و حرم شاهچراغ(ع) را باید به جایگاه حقیقی‌اش برسانیم

شیراز و حرم شاهچراغ(ع) را باید به جایگاه حقیقی‌اش برسانیم

شیراز- تولیت حرم شاهچراغ(ع) گفت:اگر بخواهیم شیراز و حرم مطهر شاهچراغ(ع) به جایگاه حقیقی و شایسته خود برسد، همه مسئولان باید همت ویژه‌ای به کار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر شنبه نشست مشترک حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، استاندار فارس و مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مسائل و پروژه‌های این حرم مطهر ضمن اشاره به جایگاه شیراز و حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: این آستان به عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) در ایران اسلامی، دارای اهمیت کشوری و جایگاهی ملی است.

وی با بیان اینکه شیراز در طول تاریخ یکی از پایگاه‌های مهم تشیع بوده است، افزود: بیش از هزار سال پیش، شیراز به عنوان پایتخت تشیع مطرح بوده و این موضوع نشان‌دهنده عظمت پایگاه معنوی این شهر است.

شیراز نخستین پایتخت تشیع در جهان اسلام بود

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) ادامه داد: اهمیت تاریخی و معنوی شیراز گاهی مورد توجه قرار نگرفته و به فراموشی سپرده شده است، در حالی که این شهر در دوره‌ای به عنوان پایتخت رسمی تشیع مطرح بوده است.

کلانتری با اشاره به توسعه فضاهای حرم مطهر گفت: حرم شاهچراغ(ع) در حوزه ساخت‌وساز و توسعه صحن‌ها نسبت به سال‌های گذشته تحولات اساسی داشته و فضاهای جدیدی به آن افزوده شده است، اما همچنان ظرفیت فراوانی برای توسعه وجود دارد.

وی تصریح کرد: همه مسئولان، مدیران و افرادی که صاحب نفوذ و جایگاه هستند باید برای رساندن شیراز و حرم مطهر به جایگاه اصلی و حقیقی خود تلاش کنند.

خدمت به زائران باید محور توسعه حرم باشد

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به ضرورت تکریم زائران و مجاوران حرم مطهر گفت: در احکام مربوط به تولیت‌های آستان، تکریم و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران به عنوان خط‌مشی اصلی مورد تأکید قرار گرفته است.

کلانتری افزود: تسهیل دسترسی، احداث درمانگاه و کتابخانه، حمایت از فقرا و درراه‌ماندگان، برگزاری جلسات تبیینی، افزایش امکانات آستان و احداث زائرسراها از جمله اقداماتی است که می‌تواند خدمت‌رسانی به زائران را ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه ظرفیت خدمت‌رسانی در حرم مطهر پایان‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: صاحبان دل‌های مشتاق از سراسر کشور با صرف هزینه و تحمل سختی خود را به این مکان معنوی می‌رسانند و باید بتوانیم متناسب با نیازهای معنوی و رفاهی آنان میزبان شایسته‌ای باشیم.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) زیارت را یکی از نیازهای مهم انسان در دنیای امروز دانست و گفت: ابزارهای دنیای مدرن انسان را به سمت تنهایی، اضطراب، استرس و نگرانی سوق داده‌اند و زیارت می‌تواند یکی از راه‌های برون‌رفت از این شرایط باشد.

وی افزود: اعتاب مقدسه محل انس، الفت، پناه گرفتن، راز و نیاز با خداوند و گره‌گشایی از امور مؤمنان است و تسهیل امر زیارت، خدمت بزرگی به محبان اهل‌بیت(ع) خواهد بود.

کلانتری همچنین با اشاره به ظرفیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) برای میزبانی از گردشگران غیرمسلمان اظهار کرد: این آستان از سراسر ایران و نقاط مختلف جهان پذیرای زائران است و حتی اهل سنت نیز برای زیارت به این حرم مشرف می‌شوند.

وی حضور گردشگران غیرمسلمان از کشورهای مختلف را از ظرفیت‌های ویژه حرم شاهچراغ(ع) دانست و گفت: حضور این افراد و مشاهده جایگاه و عظمت حرم مطهر، زمینه آشنایی آنان با اسلام و تشیع را فراهم کرده است.

مطالبه از نمایندگان فارس برای ارتقای جایگاه شاهچراغ(ع)

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) در پایان با اشاره به ظرفیت استان فارس در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به حضور نمایندگان متعدد فارس در کمیسیون‌های مختلف مجلس، انتظار می‌رود همه نمایندگان همت ویژه‌ای برای رساندن شیراز و حرم مطهر به جایگاه حقیقی و شایسته خود داشته باشند.

کد مطلب 6966662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها