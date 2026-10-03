به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر شنبه نشست مشترک حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، استاندار فارس و مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مسائل و پروژه‌های این حرم مطهر ضمن اشاره به جایگاه شیراز و حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: این آستان به عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) در ایران اسلامی، دارای اهمیت کشوری و جایگاهی ملی است.

وی با بیان اینکه شیراز در طول تاریخ یکی از پایگاه‌های مهم تشیع بوده است، افزود: بیش از هزار سال پیش، شیراز به عنوان پایتخت تشیع مطرح بوده و این موضوع نشان‌دهنده عظمت پایگاه معنوی این شهر است.

شیراز نخستین پایتخت تشیع در جهان اسلام بود

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) ادامه داد: اهمیت تاریخی و معنوی شیراز گاهی مورد توجه قرار نگرفته و به فراموشی سپرده شده است، در حالی که این شهر در دوره‌ای به عنوان پایتخت رسمی تشیع مطرح بوده است.

کلانتری با اشاره به توسعه فضاهای حرم مطهر گفت: حرم شاهچراغ(ع) در حوزه ساخت‌وساز و توسعه صحن‌ها نسبت به سال‌های گذشته تحولات اساسی داشته و فضاهای جدیدی به آن افزوده شده است، اما همچنان ظرفیت فراوانی برای توسعه وجود دارد.

وی تصریح کرد: همه مسئولان، مدیران و افرادی که صاحب نفوذ و جایگاه هستند باید برای رساندن شیراز و حرم مطهر به جایگاه اصلی و حقیقی خود تلاش کنند.

خدمت به زائران باید محور توسعه حرم باشد

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به ضرورت تکریم زائران و مجاوران حرم مطهر گفت: در احکام مربوط به تولیت‌های آستان، تکریم و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران به عنوان خط‌مشی اصلی مورد تأکید قرار گرفته است.

کلانتری افزود: تسهیل دسترسی، احداث درمانگاه و کتابخانه، حمایت از فقرا و درراه‌ماندگان، برگزاری جلسات تبیینی، افزایش امکانات آستان و احداث زائرسراها از جمله اقداماتی است که می‌تواند خدمت‌رسانی به زائران را ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه ظرفیت خدمت‌رسانی در حرم مطهر پایان‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: صاحبان دل‌های مشتاق از سراسر کشور با صرف هزینه و تحمل سختی خود را به این مکان معنوی می‌رسانند و باید بتوانیم متناسب با نیازهای معنوی و رفاهی آنان میزبان شایسته‌ای باشیم.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) زیارت را یکی از نیازهای مهم انسان در دنیای امروز دانست و گفت: ابزارهای دنیای مدرن انسان را به سمت تنهایی، اضطراب، استرس و نگرانی سوق داده‌اند و زیارت می‌تواند یکی از راه‌های برون‌رفت از این شرایط باشد.

وی افزود: اعتاب مقدسه محل انس، الفت، پناه گرفتن، راز و نیاز با خداوند و گره‌گشایی از امور مؤمنان است و تسهیل امر زیارت، خدمت بزرگی به محبان اهل‌بیت(ع) خواهد بود.

کلانتری همچنین با اشاره به ظرفیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) برای میزبانی از گردشگران غیرمسلمان اظهار کرد: این آستان از سراسر ایران و نقاط مختلف جهان پذیرای زائران است و حتی اهل سنت نیز برای زیارت به این حرم مشرف می‌شوند.

وی حضور گردشگران غیرمسلمان از کشورهای مختلف را از ظرفیت‌های ویژه حرم شاهچراغ(ع) دانست و گفت: حضور این افراد و مشاهده جایگاه و عظمت حرم مطهر، زمینه آشنایی آنان با اسلام و تشیع را فراهم کرده است.

مطالبه از نمایندگان فارس برای ارتقای جایگاه شاهچراغ(ع)

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) در پایان با اشاره به ظرفیت استان فارس در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به حضور نمایندگان متعدد فارس در کمیسیون‌های مختلف مجلس، انتظار می‌رود همه نمایندگان همت ویژه‌ای برای رساندن شیراز و حرم مطهر به جایگاه حقیقی و شایسته خود داشته باشند.