حمایت از زندانیان نیازمند در دستور کار حرم مطهر شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر دوشنبه در دیدار با حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندانهای کشور، گفت: کار زندانبانی، نگهداری و اصلاح مجرمان مسئولیتی خطیر و دشوار است و باید در مسیر تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی زندانها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تلاش برای تحقق «زندانبانی اسلامی» میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از خانواده زندانیان منجر شود.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) با اشاره به شرایط برخی زندانیان ادامه داد: بخشی از زندانیان ناخواسته و به دلیل ناآگاهی با ارتکاب جرم گرفتار زندان میشوند و خانوادههای آنان نیز به دلیل محبوس شدن فرد، دچار مشقت و مشکلات متعدد میشوند.
کلانتری با اشاره به فعالیتهای آستان مقدس شاهچراغ(ع) در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد گفت: پویش «شاهچراغ؛ میعاد رهایی» با هدف کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، با همت مرکز خدمات اجتماعی و نیکوکاری حرم مطهر و مشارکت خیران در مناسبتهای مختلف برگزار میشود.
وی اضافه کرد: در قالب این پویش و با مشارکت خیران، تاکنون جمعی از زندانیان جرائم غیرعمد با عنایت حضرت احمدبن موسی الکاظم(ع) آزاد شده و به آغوش خانواده و اجتماع بازگشتهاند.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) تأکید کرد: آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) آمادگی کامل دارد تا در راستای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی، در کنار مدیریت زندانها و ستاد دیه قرار گرفته و برای رفع مشکلات و حمایت از زندانیان نیازمند همکاری و مساعدت کند.
نقش حرمهای مطهر در بازگشت زندانیان به جامعه
حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندانهای کشور در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد گفت: حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم(ع) به عنوان سومین حرم اهلبیت(ع)، در این حوزه اقدامات ارزشمندی انجام داده است.
وی با اشاره به نقش علما و تولیتهای حرمهای مطهر در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از زندانیان افزود: گفتمانسازی، ارائه رهنمود و تبیین موضوعات اجتماعی از سوی علما و تولیتهای معزز حرمهای مطهر میتواند در پیشگیری از وقوع جرم و همچنین جامعهپذیری زندانیان مؤثر باشد.
آسیابی ادامه داد: ایجاد اعتماد نسبت به زندانیان آزادشده و فراهم کردن زمینه بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه نیز از جمله موضوعاتی است که با همراهی و نقشآفرینی حرمهای مطهر و نهادهای فرهنگی و اجتماعی میتواند تقویت شود.
نظر شما