امیری: در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری ظهر یکشنبه در نشست با دبیران احزاب، تشکل‌ها و فعالان سیاسی اصولگرای فارس، با تشریح بخشی از اقدامات انجام شده برای توسعه استان، گفت: فارس در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اعتباری و زیرساختی به جایگاه‌های برتر کشور رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت بودجه‌ای فارس در زمان آغاز مسئولیت خود افزود: استان در آن مقطع از نظر بودجه در میان سه استان آخر کشور قرار داشت اما با پیگیری و برنامه‌ریزی، اکنون در جمع سه استان نخست کشور قرار گرفته است.

استاندار فارس همچنین بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی را یکی از نمودهای این روند دانست و گفت: بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت امسال در سراسر استان به بهره‌برداری رسید که توزیع آن با هدف توسعه متوازن شهرستان‌ها انجام شد.

خط لوله پارس در آستانه ورود به مرحله اجرا

امیری در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه بالای انتقال سوخت از جنوب کشور به فارس اشاره کرد و گفت: سالانه حدود سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای اجاره کامیون‌هایی که بنزین را از بندرعباس به شیراز منتقل می‌کنند، هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: انتقال جاده‌ای سوخت علاوه بر هزینه سنگین، استهلاک محورهای مواصلاتی و خطرات ناشی از تردد ناوگان حامل فرآورده‌های نفتی را افزایش می‌دهد.

استاندار فارس از آغاز عملیات اجرایی خط لوله پارس در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با اجرای این پروژه، انتقال سوخت از جنوب کشور به فارس و شیراز از طریق خط لوله و با اعتباری در مقیاس یک ابرپروژه انجام خواهد شد.

وی همچنین تکمیل قطعه هفت آزادراه شیراز - اصفهان را از دیگر اقدامات مهم استان برشمرد و گفت: این قطعه بدون اتکا به اعتبارات دولتی و با استفاده از ظرفیت مولدسازی تکمیل شد.

فارس در صدر نهضت مدرسه‌سازی کشور

امیری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: فارس در نهضت مدرسه‌سازی کشور جایگاه نخست را به دست آورده و استان بعدی با فاصله قابل توجهی پس از فارس قرار دارد.

وی این دستاورد را حاصل برنامه‌ریزی و مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی دانست و گفت: دستیابی به چنین جایگاهی در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد و باید این مسیر ادامه پیدا کند.

استاندار فارس درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی نیز گفت: از پاییز سال ۱۴۰۳، ذخیره‌سازی محصولات راهبردی و مایحتاج مردم در دستور کار قرار گرفت و اکنون با وجود شرایط جنگی، وضعیت بازار استان نسبت به آغاز فعالیت مدیریت فعلی مطلوب‌تر است.

امیری تأکید کرد: سیاست استان بر تقویت تولید، افزایش خوداتکایی و کاهش وابستگی استوار است و برنامه‌های اقتصادی بر همین اساس دنبال می‌شود.

هشدار استاندار درباره مسائل پنهان اجتماعی

استاندار فارس در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده درباره آسیب‌های اجتماعی، شناسایی به‌موقع مسائل و آسیب‌شناسی را لازمه مدیریت صحیح جامعه دانست و گفت: مسائلی در لایه‌های پنهان جامعه در حال شکل‌گیری است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند در آینده برای کشور مخاطرات جدی ایجاد کند.

وی بر نقش دستگاه‌های فرهنگی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: شناسایی مسائل پیش از تبدیل شدن آنها به بحران، نیازمند مشارکت عمومی و ورود جدی دستگاه‌های فرهنگی است.

امیری همچنین با اشاره به تصویب سند گردشگری فارس گفت: در این سند بر جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران تأکید شده و اجرای برنامه‌های گردشگری استان باید متناسب با الزامات و اقتضائات این جایگاه باشد.

وی درباره معیارهای انتصابات در استان نیز اظهار کرد: پاک‌دستی، شایستگی و حرکت در مسیر گفتمان دولت از معیارهای اصلی انتخاب مدیران بوده است و در مسئولیت‌های سیاسی نیز همسویی با جریانی که بیشترین رأی مردم را در انتخابات به دست آورده، موضوعی طبیعی است.

استاندار فارس از پیگیری برای راه‌اندازی خانه احزاب در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این موضوع امسال به نتیجه برسد.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود، ارتباط مستقیم مدیران با مردم را یکی از اولویت‌های مدیریت استان دانست و گفت: دیدارهای مردمی و مدیریت میدانی به‌ویژه در شرایط جنگی در اولویت قرار داشت و مطالبات مردم باید به‌صورت مستقیم شنیده و پیگیری شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله بدون اغماض با فساد گفت: برخورد با فساد و مفسدان وظیفه همه مسئولان است و در این زمینه هیچ خط قرمزی وجود ندارد، چرا که بی‌توجهی به فساد می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام را آسیب‌پذیر کند.

استاندار فارس در ابتدای این نشست نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این دوران را یکی از ریشه‌های شکل‌گیری فرهنگ مقاومت و تاب‌آوری جامعه ایران دانست و گفت: دفاع مقدس نباید صرفاً در قالب یک مناسبت تقویمی دیده شود، بلکه باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

امیری همچنین هدف از برگزاری نشست با فعالان سیاسی را شنیدن دیدگاه‌ها، نقدها و پیشنهادهای آنان درباره مسائل جاری و آینده استان عنوان کرد و گفت: نقد سازنده می‌تواند ظرفیت‌های پنهان و مغفول مانده را آشکار کند.