به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در دیدار مدیرکل بازرسی استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام راحل و رهبر معظم انقلاب و تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از نظارت‌ها بر افعال و اقدامات مسئولان متمرکز بوده و تخلفات انجام‌شده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: در کنار بررسی اقدامات و افعال مدیران، باید ترک فعل‌ها نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، زیرا برخی مدیران وظایفی بر عهده داشته‌اند که به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی یا عوامل دیگر آن را انجام نداده‌اند و همین موضوع در مواردی مشکلاتی را برای استان ایجاد کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر بر ضرورت آموزش مدیران پیش از پذیرش مسئولیت تأکید کرد و گفت: بخشی از تخلفات اداری ممکن است ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین باشد و مدیر بدون نیت سوء، به دلیل اطلاع نداشتن از ضوابط اقدامی انجام دهد که از نظر قانونی تخلف محسوب شود.

وی ادامه داد: مدیران باید پیش از آغاز مسئولیت، نسبت به وظایف قانونی، حدود اختیارات، اقداماتی که باید انجام دهند و ترک فعل‌هایی که نباید مرتکب شوند، آموزش ببینند تا هنگام تصمیم‌گیری از مسیر قانونی خارج نشوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر گفت: همان‌گونه که تخلفات و اقدامات نادرست مسئولان بررسی می‌شود، ترک فعل مدیران نیز باید احصا و با جدیت پیگیری شود، چراکه بخشی از مشکلات استان ناشی از انجام نشدن وظایف قانونی است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به ضرورت تقویت اختیارات استانی خاطرنشان کرد: تا حد امکان باید مسائل در داخل استان حل‌وفصل شود و ارجاع پرونده‌ها و موضوعات مختلف به مرکز و تهران کاهش یابد، زیرا رفت‌وآمد و اقامت در تهران هزینه‌های قابل توجهی به مردم و مدیران تحمیل می‌کند.

مسئولیت اجتماعی صنایع باید شفاف و هدفمند باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر گفت: منابع حاصل از ارزش افزوده، مسئولیت‌های اجتماعی، حقوق آلایندگی و فعالیت شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و سایر مجموعه‌های اقتصادی باید به‌صورت دقیق احصا شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: نباید نگاه‌ها صرفاً به عسلویه محدود شود و لازم است برای هر مجموعه اقتصادی، میزان فعالیت، محل استقرار، تکالیف قانونی و سهم مسئولیت اجتماعی مشخص شود و عملکرد آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: منابع مسئولیت اجتماعی باید در همان مسیر قانونی برای توسعه فضای سبز، ورزش، فرهنگ، زیرساخت‌های عمومی و دیگر نیازهای مردم هزینه شود و نباید به محل تأمین حقوق و افزایش نیروی انسانی دستگاه‌ها تبدیل شود.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری همچنین بر پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران و مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات پیمانکاران می‌تواند فعالیت اقتصادی و خدماتی آنان را با مشکل مواجه کند و بیمه‌ها نیز باید تعهدات خود را به‌موقع پرداخت کنند تا فشار مالی ناشی از آن به بیماران منتقل نشود.

وی حفظ آبروی افراد در مراحل ابتدایی رسیدگی به تخلفات را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: تا زمانی که تخلف فردی اثبات نشده، نباید موضوع در سطح عمومی مطرح شود و رسیدگی‌های اولیه باید با دقت، احترام و محرمانگی انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: اگر تخلف عمدی و فساد اثبات شد، باید مطابق قانون برخورد شود، اما در موارد ناشی از ناآگاهی یا خطای اداری، ابتدا باید زمینه اصلاح و جبران فراهم شود.

نظارت نباید مانع تصمیم‌گیری مدیران شود

وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی نباید بهانه‌ای برای کار نکردن مدیران باشند، گفت: برخی مدیران به دلیل نگرانی از نظارت، از تصمیم‌گیری و اقدام مؤثر فاصله گرفته‌اند و این رویکرد باید اصلاح شود.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری افزود: نظارت باید علاوه بر نقش کنترلی، رویکرد پیشگیرانه داشته باشد و دستگاه‌های نظارتی پیش از انعقاد قراردادها و حتی پیش از آغاز مسئولیت مدیران، آموزش‌های لازم را ارائه کنند تا از شکل‌گیری تخلفات جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت استفاده عملی از ظرفیت اقتصاد دریامحور استان گفت: اقتصاد دریا تنها به پرورش ماهی محدود نیست و گردشگری دریایی، صنایع تبدیلی، بازیافت، مراکز تفریحی و دیگر ظرفیت‌های ساحلی باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بوشهر ظرفیت گسترده‌ای در حوزه دریا دارد، اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت باید طرح‌های بزرگ اقتصادی و گردشگری با جدیت دنبال و زمینه حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.