به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در دیدار مسئولان دیوان محاسبات استان بوشهر با تأکید بر جایگاه مهم دیوان محاسبات در صیانت از سلامت نظام اداری و مالی کشور گفت: هر مقدار دیوان محاسبات در انجام وظایف نظارتی خود موفق‌تر عمل کند، دستگاه‌های اجرایی نیز بیشتر در مسیر سلامت و قانون حرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به جایگاه حاکمیتی این نهاد اظهار کرد: دیوان محاسبات از نهادهای مهم نظارتی کشور است که از سوی مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند و به همین دلیل نقش آن در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و صیانت از منابع عمومی بسیار مهم و مسئولیت آن سنگین است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: هر مقدار دیوان محاسبات در انجام مأموریت‌های خود موفق باشد، دستگاه‌های اجرایی نیز بیشتر در مسیر سلامت اداری و مالی حرکت خواهند کرد و در مقابل، هرگونه ضعف یا چالش در عملکرد این نهاد می‌تواند بر روند فعالیت سایر دستگاه‌ها اثرگذار باشد.

آموزش مدیران؛ ضرورتی برای پیشگیری از تخلفات

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر یکی از موضوعات مهم در حوزه نظارت را آموزش مدیران دانست و گفت: باید آموزش مدیران و مسئولانی که وارد عرصه مدیریت می‌شوند، مورد تأکید جدی قرار گیرد.

آیت الله صفایی‌بوشهری با اشاره به تجربه برگزاری دوره‌های آموزشی برای فرمانداران و مدیران در گذشته اظهار داشت: لازم است مدیران و مسئولانی که مسئولیت جدیدی را بر عهده می‌گیرند، حداکثر در دو ماه نخست مسئولیت، آموزش‌های لازم درباره قوانین، مقررات و ضوابط مالی و اداری را دریافت کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از مدیران با نیت خیر وارد میدان می‌شوند و قصد خدمت دارند، اما ممکن است به دلیل ناآگاهی از آثار تصمیمات خود، اقدامی انجام دهند که در نهایت هزینه سنگینی برای نظام اداری و اقتصادی کشور ایجاد کند.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: ممکن است مدیری با نیت خیر، اعتبارات یک بخش را جابه‌جا کند یا یک پروژه را به دلیل احساس نیاز در اولویت قرار دهد، اما از آثار این جابه‌جایی در چرخه اقتصادی و بودجه‌ای کشور اطلاع نداشته باشد؛ بنابراین آموزش مدیران نقش مهمی در جلوگیری از چنین مشکلاتی دارد.

مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها باید در استان محل فعالیت هزینه شود

آیت الله صفایی‌بوشهری با اشاره به ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان بوشهر بیان کرد: دستگاه‌های مختلفی در استان دارای مسئولیت اجتماعی هستند و بخشی از درآمد یا اعتبارات آنها باید در حوزه‌هایی مانند کتابخانه، پژوهش، زیرساخت و سایر امور عمومی هزینه شود.

وی با اشاره به فعالیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر مجموعه‌های اقتصادی در استان افزود: نیروگاه اتمی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و برخی مجموعه‌های وابسته به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز دارای مسئولیت‌های اجتماعی هستند که باید در چارچوب ضوابط به آن عمل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: نباید پرداخت‌های مسئولیت اجتماعی به گونه‌ای باشد که از یک سو منابع استان نادیده گرفته شود و از سوی دیگر ظرفیت‌های موجود در استان‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

حقوق مالی بوشهر نباید به تهران منتقل شود

آیت الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق مالی استان بوشهر گفت: نگاه ما نباید صرفاً محدود به جغرافیای استان باشد؛ بلکه باید حقوق قانونی مردم بوشهر در نظام بودجه‌ای و مالی کشور به صورت جدی پیگیری شود.

وی افزود: طبق قوانین موجود، بخشی از مالیات و عوارض استان در مقاطع مختلف تأمین می‌شود و در مواردی مازاد درآمد به مرکز منتقل می‌شود تا سهم استان از آن بازگردانده شود؛ اما در برخی موارد این منابع به طور کامل به استان بازنمی‌گردد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به عوارض مرتبط با ته‌لنجی اظهار داشت: اگر طبق قانون باید این منابع به استان بازگردد، نباید به بهانه نبود اعتبار، منابع استان در جای دیگری هزینه شود. اگر منابعی متعلق به بوشهر است، باید سهم استان پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است این موضوعات با مسئولان ذی‌ربط در دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی پیگیری شود تا حقوق قانونی استان به صورت کامل استیفا شود.

قراردادهای نفت و گاز در بوشهر؛ گردش مالی باید در استان شکل بگیرد

آیت الله صفایی‌بوشهری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر گفت: طبق قوانین و ضوابط موجود، در مواردی که قراردادهای نفت، گاز و صنایع مرتبط در استان منعقد می‌شود، باید ظرفیت‌های مالی و اقتصادی ناشی از آن نیز در استان دیده شود.

وی ادامه داد: اگر فعالیت اقتصادی در بوشهر انجام می‌شود اما قراردادها و گردش‌های مالی آن در تهران شکل می‌گیرد، طبیعی است که بخش مهمی از آثار اقتصادی آن از استان خارج شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: اینکه گفته شود با بازگشت منابع به بوشهر، تهران منابع کمتری خواهد داشت، نباید موجب نادیده گرفتن حقوق قانونی استان شود؛ باید نظام توزیع منابع به گونه‌ای باشد که حقوق قانونی استان‌ها رعایت شود.

حقوق بوشهر در استان‌های همجوار پیگیری شود

آیت الله صفایی‌بوشهری همچنین با اشاره به فعالیت برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در استان‌های همجوار بوشهر گفت: در برخی موارد مجموعه‌هایی که فعالیت و ارتباط اقتصادی آنها با بوشهر است، باید طبق ضوابط بخشی از درآمد خود را در استان میزبان یا استان‌های ذی‌نفع هزینه کنند.

وی اظهار داشت: لازم است این موضوع به صورت جدی بررسی شود تا مشخص شود سهم بوشهر از منابع و درآمدهایی که بر اساس ضوابط باید به استان اختصاص پیدا کند، چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود.

اعتبارات شهرداری و دهیاری‌ها صرف امور عمرانی شود

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اهمیت نحوه مصرف منابع عمومی بیان کرد: منابعی که برای عمران و آبادانی شهرها و روستاها اختصاص پیدا می‌کند، نباید صرف هزینه‌های جاری شود.

آیت الله صفایی‌بوشهری افزود: ممکن است برخی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دلیل محدودیت درآمدی با مشکل مواجه باشند، اما اگر اعتبارات عمرانی صرف هزینه‌های جاری شود، عملاً امکان ایجاد زیرساخت و پیشرفت از بین می‌رود.

وی تأکید کرد: باید نظارت شود که منابع اختصاص‌یافته به امور عمرانی، واقعاً در همان مسیر هزینه شود تا آثار آن در توسعه شهرها و روستاها دیده شود.

حقوق شهروندی نیازمند نظارت جدی است

آیت الله صفایی‌بوشهری یکی دیگر از محورهای مهم نظارت را رعایت حقوق شهروندان دانست و گفت: متأسفانه در برخی مجموعه‌های دولتی و خصوصی، حقوق شهروندی به طور کامل رعایت نمی‌شود.

وی با اشاره به برخی هزینه‌ها و نرخ‌های خدمات افزود: در مواردی طبق ضوابط باید نرخ مشخصی برای خدمات دریافت شود، اما گاهی نظارت لازم صورت نمی‌گیرد و هزینه‌ها چند برابر می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به نقش سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در حوزه‌هایی که امکان نظارت وجود دارد، باید دستگاه‌های مسئول از جمله تعزیرات حکومتی با جدیت بیشتری ورود کنند.

دیوان محاسبات باید از ابتدای قراردادها وارد شود

آیت الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه در دیوان محاسبات گفت: یکی از مشکلات موجود این است که گاهی نظارت پس از انجام فرآیندها و ایجاد مشکل صورت می‌گیرد، در حالی که نظارت باید از ابتدا انجام شود.

وی افزود: در قراردادهای مهم، بهتر است دیوان محاسبات از همان مراحل ابتدایی حضور و نظارت داشته باشد تا اگر ایرادی وجود دارد، پیش از ایجاد خسارت اصلاح شود.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: پیشگیری بسیار بهتر از برخورد و دستگیری است. باید به مدیران کمک شود تا بتوانند برنامه‌های خود را اجرا کنند، اما این فعالیت باید در چارچوب قانون و روی ریل قانونی باشد.

مدیران پاکدست شناسایی و تشویق شوند

آیت الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت توجه به مدیران سالم و موفق گفت: دستگاه‌های نظارتی نباید تنها به دنبال شناسایی تخلف باشند، بلکه باید مدیرانی را که عملکرد موفق و سلامت اداری دارند نیز شناسایی و مورد تقدیر قرار دهند.

وی افزود: مدیران بسیار پاکدستی در کشور و استان وجود دارند که با وجود فشارهای مختلف، سلامت خود را حفظ کرده و به وظایفشان عمل می‌کنند؛ این افراد باید شناسایی و از آنها قدردانی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: معرفی و تشویق مدیران موفق می‌تواند آنها را به الگو تبدیل کند و در ارتقای سلامت اداری نیز اثرگذار باشد.

جلسات منظم نهادهای نظارتی؛ فرصتی برای تحلیل وضعیت استان

آیت الله صفایی‌بوشهری با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی گفت: برگزاری جلسات منظم میان نهادهای نظارتی اقدام مؤثری است و می‌تواند به هماهنگی، تحلیل شرایط و افزایش اقتدار نظارتی کمک کند.

وی پیشنهاد کرد: در این جلسات وضعیت استان به صورت مستمر تحلیل و برنامه‌ریزی شود و وضعیت عملکرد دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر افزود: منویات و ضوابط دیوان محاسبات باید به صورت روشن به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا هیچ دستگاهی نتواند بگوید از این مقررات اطلاع نداشته است.

وی تأکید کرد: بهتر است به جای اینکه عملکرد دستگاه‌ها تنها به صورت سالانه بررسی شود، ارزیابی‌ها به شکل ماهانه و مستمر انجام شود تا اشکالات در همان مراحل ابتدایی شناسایی و اصلاح شوند.

دستگاه‌ها باید کارنامه نظارتی خود را دریافت کنند

آیت الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت ارائه بازخورد به مدیران گفت: باید کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در اختیار آنها قرار گیرد تا بدانند از نگاه دیوان محاسبات در چه بخش‌هایی موفق بوده‌اند و در چه حوزه‌هایی نیاز به اصلاح دارند.

وی ادامه داد: اگر دستگاهی بداند عملکردش به صورت مستمر بررسی می‌شود و نقاط قوت و ضعف آن به او اعلام خواهد شد، امکان اصلاح و ارتقای عملکرد بیشتر خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر تقویت ارتباط دیوان محاسبات با دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هر مقدار روابط عمومی و ارتباطات این مجموعه قوی‌تر باشد و ابلاغیه‌ها با رویکرد صیانت از نظام و کمک به دستگاه‌ها تنظیم و منتقل شود، همکاری دستگاه‌ها نیز بهتر خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان دیوان محاسبات در استان بوشهر اظهار داشت: باید مسائل و منویات نظارتی به صورت مستقیم با مجموعه‌های مختلف از جمله مدیران حوزه پارس جنوبی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های خدماتی مطرح شود تا ضمن آگاهی مدیران، زمینه اجرای صحیح قانون و صیانت از منابع عمومی بیش از پیش فراهم شود.