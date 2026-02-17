به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار مدیران سازمان بازرسی استان های جنوب کشور با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر برخورد است اظهار کرد: آموزش مدیران، تبیین قوانین و حضور میدانی نهادهای نظارتی، می‌تواند بسیاری از تخلفات را قبل از وقوع مهار کند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت درونی دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: سازمان‌های بازرسی باید نماد سلامت باشند. دشمنان و مفسدان تلاش می‌کنند این مجموعه‌ها را تخریب کنند؛ بنابراین گزینش دقیق، تقویت بنیه اخلاقی و برگزاری جلسات مستمر اخلاقی برای کارکنان ضروری است.

امام جمعه بوشهر «ترک فعل» مدیران را از عوامل اصلی بروز بحران‌ها دانست و اظهار کرد: معمولاً بر فعل‌ها نظارت می‌کنیم، چون دیده می‌شوند؛ اما ترک فعل‌ها دیده نمی‌شوند، درحالی‌که خسارت آن‌ها بسیار سنگین‌تر است. انجام‌ندادن وظایف قانونی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های اقتصادی و مدیریتی کند.

وی با ذکر نمونه‌هایی در حوزه تولید و تأمین کالاهای اساسی افزود: اگر در زمان لازم، اقداماتی مانند جوجه‌ریزی یا برنامه‌ریزی تولید انجام نشود، در ماه‌های بعد با کمبود و جهش قیمت مواجه می‌شویم و ناچار به واردات و خروج ارز خواهیم شد. این‌ها همه محصول ترک فعل است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین به حوزه دام، نهاده‌ها و برنامه‌ریزی تولید اشاره کرد و گفت: بی‌توجهی یا ناآگاهی برخی مدیران نسبت به واقعیت‌های تولید، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر ظرفیت عظیم اقتصاد دریامحور در استان‌های ساحلی تصریح کرد: توسعه اقتدار دریایی، گردشگری دریایی، صنایع وابسته و بهره‌گیری از کرانه‌ها نیازمند مدیریت تخصصی است. صرف افزایش ورود گردشگر یا خریدهای مقطعی، رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید به تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: ایجاد صنایع دریایی، هتل‌های شناور، جزایر مصنوعی، صنایع وابسته به دریا و زنجیره‌های تولید می‌تواند اقتصاد استان‌های جنوبی را متحول کند، اما بی‌توجهی مدیریتی و انتصاب‌های غیرتخصصی، موجب ترک فعل در این حوزه شده است.

وی افزود: هرگونه توسعه گردشگری باید دارای پیوست فرهنگی باشد. در بسیاری از استان‌ها به ابعاد زیرساختی، امنیتی و خدماتی توجه شده اما پیوست فرهنگی مغفول مانده است؛ درحالی‌که همه طرح‌ها باید دارای ملاحظات فرهنگی مصوب باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر نظارت از مبدأ را بسیار مهم دانست و گفت: نظارت باید از مرحله انعقاد قراردادها آغاز شود. حضور سازمان بازرسی در فرایند مناقصه‌ها و قراردادهای بزرگ، از بروز فساد و تضییع بیت‌المال جلوگیری می‌کند.