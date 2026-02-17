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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

امام جمعه بوشهر: ترک فعل مدیران از عوامل اصلی بروز بحران‌ها است

امام جمعه بوشهر: ترک فعل مدیران از عوامل اصلی بروز بحران‌ها است

بوشهر- نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت صیانت درونی دستگاه‌های نظارتی گفت: ترک فعل مدیران از عوامل اصلی بروز بحران‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار مدیران سازمان بازرسی استان های جنوب کشور با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر برخورد است اظهار کرد: آموزش مدیران، تبیین قوانین و حضور میدانی نهادهای نظارتی، می‌تواند بسیاری از تخلفات را قبل از وقوع مهار کند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت درونی دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: سازمان‌های بازرسی باید نماد سلامت باشند. دشمنان و مفسدان تلاش می‌کنند این مجموعه‌ها را تخریب کنند؛ بنابراین گزینش دقیق، تقویت بنیه اخلاقی و برگزاری جلسات مستمر اخلاقی برای کارکنان ضروری است.

امام جمعه بوشهر «ترک فعل» مدیران را از عوامل اصلی بروز بحران‌ها دانست و اظهار کرد: معمولاً بر فعل‌ها نظارت می‌کنیم، چون دیده می‌شوند؛ اما ترک فعل‌ها دیده نمی‌شوند، درحالی‌که خسارت آن‌ها بسیار سنگین‌تر است. انجام‌ندادن وظایف قانونی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های اقتصادی و مدیریتی کند.

وی با ذکر نمونه‌هایی در حوزه تولید و تأمین کالاهای اساسی افزود: اگر در زمان لازم، اقداماتی مانند جوجه‌ریزی یا برنامه‌ریزی تولید انجام نشود، در ماه‌های بعد با کمبود و جهش قیمت مواجه می‌شویم و ناچار به واردات و خروج ارز خواهیم شد. این‌ها همه محصول ترک فعل است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین به حوزه دام، نهاده‌ها و برنامه‌ریزی تولید اشاره کرد و گفت: بی‌توجهی یا ناآگاهی برخی مدیران نسبت به واقعیت‌های تولید، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر ظرفیت عظیم اقتصاد دریامحور در استان‌های ساحلی تصریح کرد: توسعه اقتدار دریایی، گردشگری دریایی، صنایع وابسته و بهره‌گیری از کرانه‌ها نیازمند مدیریت تخصصی است. صرف افزایش ورود گردشگر یا خریدهای مقطعی، رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید به تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: ایجاد صنایع دریایی، هتل‌های شناور، جزایر مصنوعی، صنایع وابسته به دریا و زنجیره‌های تولید می‌تواند اقتصاد استان‌های جنوبی را متحول کند، اما بی‌توجهی مدیریتی و انتصاب‌های غیرتخصصی، موجب ترک فعل در این حوزه شده است.

وی افزود: هرگونه توسعه گردشگری باید دارای پیوست فرهنگی باشد. در بسیاری از استان‌ها به ابعاد زیرساختی، امنیتی و خدماتی توجه شده اما پیوست فرهنگی مغفول مانده است؛ درحالی‌که همه طرح‌ها باید دارای ملاحظات فرهنگی مصوب باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر نظارت از مبدأ را بسیار مهم دانست و گفت: نظارت باید از مرحله انعقاد قراردادها آغاز شود. حضور سازمان بازرسی در فرایند مناقصه‌ها و قراردادهای بزرگ، از بروز فساد و تضییع بیت‌المال جلوگیری می‌کند.

کد مطلب 6751698

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