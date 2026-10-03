حتی در روزهای سخت هم درس خواندن را متوقف نکردم

محمد مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحصیل خود در دبیرستان شهید دستغیب شیراز گفت: سه سال دوره متوسطه دوم را در این مدرسه گذراندم و اکنون بسیار خوشحالم که توانستم در چنین جایگاهی قرار بگیرم.

وی با اشاره به تجربه خود در مسیر آمادگی برای کنکور افزود: مسیر کنکور چالش‌های زیادی دارد و ممکن است اتفاقات مختلفی در این مسیر رخ دهد؛ برای مثال بارها پیش آمد که چند هفته برای یک آزمون تلاش کردم و زمان زیادی گذاشتم، اما نتیجه‌ای که انتظار داشتم به دست نیامد.

حاجیان ادامه داد: چنین اتفاقی گاهی ضربه بزرگی به دانش‌آموز وارد می‌کند و ممکن است حتی این تصور ایجاد شود که تلاش کردن فایده‌ای ندارد و کسب یک رتبه قابل قبول دشوار است، اما تجربه من نشان داد که نباید در چنین شرایطی ناامید شد.

رتبه ۷ کنکور تجربی با بیان اینکه شاید دانش‌آموزان در مدرسه تصویر کاملی از رقبای خود نداشته باشند، گفت: معمولاً دانش‌آموزان در مدرسه بیشتر با همکلاسی‌های خود ارتباط دارند و شناخت چندانی از رقبای اصلی در شهرهای دیگر مانند تهران، مشهد، تبریز و سایر شهرها ندارند زیرا امروز دیگر کسب رتبه‌های برتر محدود به چند شهر نیست و دانش‌آموزان از شهرهای مختلف کشور می‌توانند به این جایگاه برسند.

موفقیت در کنکور دست‌یافتنی است

وی با تأکید بر اینکه استمرار در مسیر مطالعه اهمیت زیادی دارد، عنوان کرد: ممکن است در مقطعی احساس کنید تلاش‌هایتان نتیجه نمی‌دهد، اما اگر در همان زمان ناامید شوید، شرایط واقعاً بی‌نتیجه خواهد شد و من اگر در زمان‌هایی که احساس می‌کردم تلاش‌هایم نتیجه‌ای ندارد، ناامید می‌شدم، قطعاً موفقیتی که امروز به دست آورده‌ام حاصل نمی‌شد.

حاجیان افزود: اگر امروز توانستم به نتیجه قابل قبولی برسم، به این دلیل بود که می‌دانستم نباید ناامید شوم و باور داشتم که رسیدن به این نتیجه، هرچقدر هم سخت باشد، دست‌یافتنی است.

وی با اشاره به نقش امکانات آموزشی در موفقیت دانش‌آموزان گفت: امکانات قطعاً تأثیرگذار است، اما تصور اینکه حتماً برای کسب رتبه خوب باید هزینه‌های بسیار زیادی انجام شود، درست نیست و داشتن فضای مناسب برای درس خواندن، آموزش خوب، مطالعه کافی و زمانی که خود دانش‌آموز برای درس گذاشته و پیگیری می‌کند، می‌تواند مسیر موفقیت را هموار کند.

حمایت خانواده مهم، اما تنها عامل موفقیت نیست

رتبه ۷ کنکور تجربی با اشاره به تفاوت شرایط دانش‌آموزان گفت: در مدرسه خودم دانش‌آموزانی را می‌دیدم که خانواده‌هایشان هزینه‌های زیادی برای آنها انجام می‌دادند و حمایت و پشتیبانی گسترده‌ای داشتند. طبیعی است که چنین حمایت‌هایی می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما این‌طور نیست که بدون چنین امکاناتی نتوان به رتبه خوب رسید.

حاجیان ادامه داد: دانش‌آموز باید بداند که بخش مهمی از مسیر به تلاش و پیگیری خودش بستگی دارد و لازم نیست تصور کند حتماً باید هزینه‌های بسیار سنگینی برای کسب یک رتبه خوب انجام شود.

سال کنکور در سایه جنگ ۱۲ روزه

وی با اشاره به شرایط خاصی که در سال دوازدهم تجربه کرده است، گفت: علاوه بر سختی‌هایی که همه دانش‌آموزان در مسیر کنکور تجربه می‌کنند، شرایط خاصی نیز وجود داشت که شاید هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم در سال دوازدهم و هنگام آمادگی برای کنکور با آن مواجه شوم.

حاجیان افزود: جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات پس از آن، از جمله اخبار مربوط به شهادت هموطنان، از جمله موضوعاتی بود که فضای ذهنی جامعه را تحت تأثیر قرار داد. در شرایطی که دانش‌آموز برای کنکور به آرامش و تمرکز نیاز دارد، برخی اخبار واقعاً تکان‌دهنده و ناراحت‌کننده بود.

وی ادامه داد: با این حال تلاش می‌کردم اتفاقات و اخبار را به عاملی برای افزایش تلاش خودم تبدیل کنم. احساس می‌کردم در چنین شرایطی نباید کار و درس متوقف شود.

«درس خواندن» سهم دانش‌آموز در عبور از شرایط سخت است

رتبه ۷ کنکور تجربی با اشاره به تأثیر شرایط اجتماعی بر تمرکز دانش‌آموزان گفت: وقتی اتفاقاتی رخ می‌دهد که هدف آن متوقف شدن فعالیت‌های جامعه است، به نظرم دانش‌آموز باید تلاش کند سهم خودش را با ادامه دادن مسیر تحصیل و مطالعه ادا کند.

حاجیان خاطرنشان کرد: حتی زمانی که خبرهای ناراحت‌کننده می‌رسید، سعی می‌کردم مطالعه‌ام را حفظ کنم و حتی بیشتر کنم تا مطمئن شوم شرایط سخت نتوانسته است مسیر تلاش من را متوقف کند.

وی در پایان گفت: توصیه من به دانش‌آموزانی که برای کنکور آماده می‌شوند این است که شکست‌های مقطعی را پایان مسیر ندانند، از نتیجه یک آزمون ناامید نشوند و باور داشته باشند که با استمرار و تلاش می‌توانند به هدفی که برای خود تعیین کرده‌اند، برسند.