حضور بیش از ۱۲۰۰ داوطلب در آزمون کنکور سراسری ۱۴۰۵ لامرد

محمدرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور بیش از یک هزار و ۲۰۰ داوطلب در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در حوزه‌های امتحانی این شهرستان خبر داد و گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ طی روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مردادماه در حوزه‌های تعیین‌شده شهرستان لامرد برگزار می‌شود.

وی افزود: صبح پنجشنبه ۵۲۷ داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون شرکت می‌کنند که ۳۹۱ داوطلب زن در مرکز آموزش عالی لامرد و ۱۳۶ داوطلب مرد در مدرسه دخترانه بدیعی حضور خواهند داشت.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در لامرد ادامه داد: عصر پنجشنبه نیز ۱۲۳ داوطلب گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی شامل ۱۰۱ زن و ۲۲ مرد در مرکز آموزش عالی لامرد به رقابت می‌پردازند.

حسینی گفت: صبح جمعه نیز ۵۶۲ داوطلب گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در آزمون حضور خواهند داشت که ۳۷۸ داوطلب زن در مرکز آموزش عالی لامرد و ۱۸۴ داوطلب مرد در مدرسه دخترانه بدیعی آزمون می‌دهند.

رئیس مرکز آموزش عالی لامرد با تأکید بر آمادگی کامل حوزه‌های امتحانی بیان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب، سالم، ایمن و منظم آزمون در شهرستان اندیشیده شده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرایط مناسبی برای حضور آرام داوطلبان فراهم شده است.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست با حفظ آرامش، داوطلبان را در روزهای برگزاری آزمون همراهی کنند و برای تمامی شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت کرد.