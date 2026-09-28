به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سرهنگ مجتبی سلیمی صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تغییر شیوه جذب دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران نهادی انسان‌محور است و توان و اقتدار آن به نیروهای انسانی باانگیزه، مؤمن، وفادار و علاقه‌مند به کشور و نظام وابسته است.

وی افزود: لباس ارتش صرفاً یک شغل نیست، بلکه برای فردی که آن را انتخاب می‌کند، باید یک علاقه و باور جدی برای خدمت به کشور و دفاع از میهن باشد.

سلیمی با اشاره به سابقه شیوه‌های جذب دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش گفت: حدود دو دهه پیش، مبنای جذب دانشجویان بر اساس کنکور سراسری بود که این شیوه مزایا و معایبی داشت.

وی ادامه داد: یکی از مزایای این روش، فراهم شدن امکان جذب افراد نخبه و دارای سطح علمی بالا بود، اما از سوی دیگر، ارتش نمی‌توانست از تمام علاقه‌مندانی که شرایط خدمت در این نیرو را داشتند استفاده کند.

سرپرست ارشد نظامی ارتش در فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: حدود ۲۰ سال قبل، کنکور اختصاصی ارتش شکل گرفت که موجب شد درهای دانشگاه‌های افسری آجا به روی همه علاقه‌مندان به خدمت در ارتش باز باشد، اما این روش نیز باعث شد بخشی از ظرفیت نخبگان علمی که از مسیر کنکور سراسری وارد می‌شدند، کمتر در دسترس ارتش قرار گیرند.

سلیمی گفت: با توجه به درخواست‌های متعدد خانواده‌ها و جوانان علاقه‌مند، از امسال علاوه بر کنکور اختصاصی ارتش، امکان جذب جوانان علاقه‌مند از طریق کنکور سراسری نیز فراهم شده است.

وی افزود: کد رشته‌های چهار دانشگاه افسری ارتش شامل دانشگاه افسری امام علی(ع) نیروی زمینی، دانشگاه خاتم‌الانبیا(ص) پدافند هوایی، دانشگاه شهید ستاری نیروی هوایی و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری درج خواهد شد.

قبولی در کنکور پایان مسیر جذب در ارتش نیست

سلیمی با بیان اینکه انتخاب رشته از طریق کنکور سراسری به معنای پذیرش نهایی در دانشگاه‌های افسری نیست، گفت: پس از انتخاب رشته، داوطلبان وارد فرآیندهای ارزیابی و گزینش ارتش می‌شوند.

وی ادامه داد: مصاحبه اختصاصی، بررسی سلامت جسمی و روحی و ارزیابی توانایی‌های ورزشی و مقاومت جسمانی از جمله مراحل گزینش داوطلبان است.

سرپرست ارشد نظامی ارتش در فارس تصریح کرد: فردی که می‌خواهد لباس ارتش را بر تن کند، باید علاوه بر علاقه، پارامترهای موردنظر ارتش را نیز احراز کند.

وی با تأکید بر ماهیت خدمت در ارتش افزود: این مسیر را نمی‌توان صرفاً یک شغل و منبع درآمد دانست؛ فردی که وارد این حرفه می‌شود باید با انگیزه و علاقه واقعی مسیر خدمت به کشور را انتخاب کرده باشد.

سلیمی گفت: پس از انجام مراحل علمی، جسمی، روحی و گزینشی، افراد واجد شرایط انتخاب می‌شوند و پس از طی دوره‌های آموزشی، به عنوان ستوان دوم از دانشگاه‌های افسری فارغ‌التحصیل خواهند شد.

وی ادامه داد: این روند جذب و خروج نیرو باید به شکل مستمر ادامه داشته باشد تا نیروهای جوان و توانمند به بدنه ارتش تزریق شوند و ارتش جمهوری اسلامی ایران بتواند مأموریت خود در حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران را ادامه دهد.

شباهت‌هایی میان جنگ تحمیلی و جنگ رمضان زیاد است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس، تحولات جنگ تحمیلی و آنچه «جنگ رمضان» خواند، اظهار کرد: در سال ۱۳۵۹، کمتر از دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور درگیر تحولات گسترده سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود و همزمان توطئه‌هایی مانند تحریم، محاصره، تجزیه‌طلبی و کودتا علیه کشور دنبال می‌شد.

سلیمی ادامه داد: در چنین شرایطی، صدام قرارداد رسمی میان عراق و ایران را پاره کرد و جنگ را به کشورمان تحمیل کرد.

وی با اشاره به جنگ اخیر گفت: از نگاه من، در جنگ رمضان نیز برخی رفتارها و محاسبات دشمن یادآور همان رویکرد بود و دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست پیدا کند.

محاسبات دشمن در روزهای نخست تغییر کرد

سرپرست ارشد نظامی ارتش در فارس و کهگیلویه و بویراحمد افزود: همان‌گونه که در جنگ تحمیلی دشمن در همان روزهای نخست متوجه اشتباه محاسباتی خود شد، در جنگ رمضان نیز به گفته وی، مواضع اعلامی دشمن پس از گذشت چند روز تغییر کرد.

وی بیان کرد: در ابتدا موضوع تغییر نظام و سقوط آن مطرح شد، اما پس از گذشت مدتی، هدف‌گذاری‌ها به موضوع هسته‌ای ایران تغییر پیدا کرد.

سلیمی تأکید کرد: به اعتقاد من، این روند نشان داد دشمن در ارزیابی توان و اراده مردم ایران و نیروهای مسلح دچار خطای محاسباتی شده است.

دفاع مقدس برای ارتش پایان جنگ نبود

وی با اشاره به نقش نیروهای ارتش در دفاع مقدس گفت: جنگ برای نیروهای مسلح پس از پایان دفاع مقدس تمام نشد، بلکه جبهه‌ها و شکل تهدیدها تغییر کرد و نیروهای مسلح همچنان در حال دفاع از کشور هستند.

سلیمی با اشاره به شهدای ارتش در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: همان روحیه‌ای که در شخصیت‌هایی مانند شهید عباس دوران، شهید خلبان اقبالی، شهید بابایی و شهدای ناوچه پیکان وجود داشت، امروز نیز در نیروهای مسلح مشاهده می‌شود.

وی افزود: در جنگ‌های اخیر نیز نیروهایی بودند که با وجود آگاهی از خطر، مواضع و مأموریت خود را ترک نکردند و تا آخرین لحظه در میدان باقی ماندند.

جنس تهدیدها تغییر کرده اما روحیه دفاع همان است

سرپرست ارشد نظامی ارتش در فارس با اشاره به شهدای نیروهای مسلح در جنگ‌های اخیر گفت: امروز نیز شاهد همان روحیه ایثار و فداکاری هستیم و نمونه آن را در شهادت نیروهای ارتش و دیگر نیروهای مسلح مشاهده کردیم.

وی افزود: جنگ پس از دفاع مقدس متوقف نشد، بلکه شکل آن تغییر کرد و در حوزه‌های مختلف نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ادامه یافت.

سلیمی با اشاره به نقش شهدای گمنام و نیروهای کمترشناخته‌شده گفت: بسیاری از نیروهایی که طی دهه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف برای امنیت و استقلال کشور تلاش کردند، بدون آنکه نامی از آنها مطرح شود، جان خود را فدا کردند.

ارتش ذخیره انقلاب است

وی با اشاره به روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی اظهار کرد: اگر ارتش در آن مقطع منحل می‌شد، کشور با چالش‌های جدی مواجه می‌شد، اما امام خمینی(ره) با نگاه خود مانع از انحلال ارتش شد و آن را به عنوان «ذخیره انقلاب» حفظ کرد.

سلیمی گفت: امروز قدرت دفاعی کشور یکی از ابزارهای حفظ استقلال و تأمین منافع ملی است و جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق و حاکمیت خود باید از قدرت برخوردار باشد.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر خون شهدا و حمایت مردم، مسیر دفاع از کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی را ادامه خواهند داد.

ایران با تکیه بر مردم و نیروهای مسلح ایستاده است

سرپرست ارشد نظامی ارتش در فارس و کهگیلویه و بویراحمد در پایان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر گفت: نیروهای مسلح و مردم ایران در برابر تهدیدها ایستاده‌اند و دشمن باید بداند با کشوری مواجه است که مردم آن در دفاع از کشور و نظام خود پای کار هستند.

وی با اشاره به شهدای نیروهای مسلح و غیرنظامیان در حملات اخیر افزود: خون شهدا و ایستادگی مردم، مسیر عزت و سربلندی ایران را ادامه خواهد داد و دشمنان کشور از نتیجه اقدامات خود بی‌نصیب نخواهند ماند.