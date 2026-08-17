رقابت بیش از ۶۹ هزار داوطلب فارسی در آزمون سراسری ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هادیان، از برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مردادماه خبر داد.
وی افزود: این آزمون همزمان با سراسر کشور در ۳۲ شهرستان استان فارس برگزار میشود و در مجموع ۶۹ هزار و ۱۶۹ داوطلب در استان برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
هادیان با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان استان فارس اظهار کرد: از مجموع شرکتکنندگان، ۴۶ هزار و ۸۸۸ نفر زن هستند که ۶۸ درصد داوطلبان را تشکیل میدهند و ۲۲ هزار و ۲۸۱ نفر نیز مرد هستند که سهم آنان ۳۲ درصد است.
شیراز میزبان ۲۷ هزار و ۱۲۳ داوطلب
معاون آموزشی دانشگاه شیراز ادامه داد: شهر شیراز به عنوان پرجمعیتترین حوزه امتحانی استان، میزبان ۲۷ هزار و ۱۲۳ داوطلب است که از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۸۶ نفر زن و ۹ هزار و ۱۳۷ نفر مرد هستند.
وی گفت: بر این اساس حدود ۴۰ درصد از کل داوطلبان آزمون سراسری استان فارس در شهر شیراز در جلسه آزمون حاضر خواهند شد.
علوم تجربی؛ پرمتقاضیترین گروه آزمایشی
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان فارس با اشاره به تعداد داوطلبان گروههای آزمایشی مختلف بیان کرد: گروه علوم تجربی با ۳۳ هزار و ۲۰۱ داوطلب و سهم ۴۸ درصدی، بیشترین تعداد شرکتکنندگان را به خود اختصاص داده است.
هادیان افزود: پس از گروه علوم تجربی، گروه علوم انسانی با ۱۸ هزار و ۹۱۳ داوطلب معادل ۲۷ درصد، علوم ریاضی و فنی با ۸ هزار و ۷۷ داوطلب معادل ۱۲ درصد، زبانهای خارجی با ۵ هزار و ۳۶۹ داوطلب معادل ۸ درصد و هنر با ۳ هزار و ۶۰۹ داوطلب معادل ۵ درصد قرار دارند.
اعلام زمان برگزاری آزمون گروههای آزمایشی
وی درباره زمان برگزاری آزمون گروههای آزمایشی نیز گفت: آزمون گروه علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مردادماه از ساعت ۷:۳۰ برگزار میشود و گروههای هنر و زبانهای خارجی نیز عصر پنجشنبه از ساعت ۱۵ در حوزههای امتحانی حاضر خواهند شد.
معاون آموزشی دانشگاه شیراز ادامه داد: آزمون گروههای علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی نیز صبح جمعه ۳۰ مردادماه از ساعت ۷:۳۰ برگزار میشود.
هادیان با تأکید بر ضرورت حضور بهموقع داوطلبان در حوزههای امتحانی گفت: درب حوزههای امتحانی نیم ساعت پیش از آغاز آزمون بسته خواهد شد و داوطلبان باید پیش از این زمان در محل آزمون حضور داشته باشند.
مهلت دریافت کارت ورود به جلسه
وی درباره زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نیز اظهار کرد: داوطلبان از روز دوشنبه ۲۶ مردادماه تا چهارشنبه ۲۸ مردادماه فرصت دارند کارت ورود به جلسه خود را از درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند.
هادیان افزود: داوطلبانی که در بیش از یک گروه آزمایشی ثبتنام کردهاند، باید برای هر گروه آزمایشی کارت ورود به جلسه جداگانه دریافت و چاپ کنند.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعاتی از جمله جنسیت، عکس، شماره داوطلبی یا شدت معلولیت، اصلاح اطلاعات تنها در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه و از طریق باجههای رفع نقص شهرستان محل آزمون امکانپذیر است.
معاون آموزشی دانشگاه شیراز گفت: باجه رفع نقص شهر شیراز در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی غربی مستقر خواهد بود.
تأکید بر همراه داشتن لوازم ضروری
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان فارس درباره لوازم مورد نیاز داوطلبان در جلسه آزمون نیز بیان کرد: همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، چند مداد مشکی نرم و پررنگ، پاککن، مدادتراش و ساعت مچی ساده برای داوطلبان ضروری است.
وی تأکید کرد: همراه داشتن هرگونه وسیله اضافی از جمله یادداشت، کاغذ، کیف، ماشینحساب، ساعت هوشمند، تلفن همراه و پیجر در جلسه آزمون اکیداً ممنوع است.
مترو شیراز از ساعت ۵:۳۰ صبح در خدمت داوطلبان
هادیان در پایان با اشاره به ضرورت برنامهریزی داوطلبان برای حضور بهموقع در حوزههای امتحانی گفت: داوطلبانی که حوزه امتحانی آنان در شهرستان شیراز، پردیس مرکزی دانشگاه شیراز در میدان ارم یا دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز در محدوده میدان نمازی و خیابان ملاصدرا قرار دارد، برای جلوگیری از مشکلات ناشی از ترافیک از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند.
وی افزود: با هماهنگیهای انجامشده، قطار شهری شیراز در روزهای برگزاری آزمون از ساعت ۵:۳۰ صبح خدماترسانی خواهد کرد تا داوطلبان بتوانند با کمترین دغدغه ترافیکی در حوزههای امتحانی خود حاضر شوند.
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