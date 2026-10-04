«روز معرفی دانشگاه» فرصتی برای انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سکینه اوجی‌مهر با اشاره به برگزاری «روز معرفی دانشگاه» در دانشگاه شیراز گفت: انتخاب رشته از تصمیم‌های مهم در مسیر علمی و حرفه‌ای دانش‌آموزان است و این تصمیم به اطلاعات دقیق و شناخت کافی از رشته‌ها و محیط دانشگاه نیاز دارد.

وی افزود: در این رویداد داوطلبان می‌توانند با حضور در فضای دانشگاه، پرسش‌های خود را مستقیماً از استادان و دانشجویان مطرح کرده و با محتوای رشته‌ها، فرصت‌های پژوهشی، شرایط تحصیل و مسیرهای پیش‌روی دانش‌آموختگان آشنا شوند.

مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز ادامه داد: رشته‌های حوزه‌های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر در این برنامه معرفی می‌شوند و اطلاعات مربوط به ظرفیت‌های دانشگاه، تسهیلات دفتر استعدادهای درخشان و آخرین رتبه‌های قبولی سال گذشته نیز در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

اوجی‌مهر گفت: «روز معرفی دانشگاه» روزهای ۱۵ و ۱۶ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز برگزار می‌شود و حضور داوطلبان و خانواده‌های آنان در این برنامه رایگان است.