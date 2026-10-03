کشف ۵ ماینر غیرمجاز از انبار صنعتی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عبدالهیان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و صیانت از شبکه برق، تعداد ۵ دستگاه ماینر در یک واحد صنعتی اردبیل شناسایی و با هماهنگی مراجع ذیصلاح و عوامل انتظامی کشف و جمع آوری شد.

وی افزود: این ماینرها با استفاده از انشعاب برق غیرمجاز و به‌صورت مستقیم و پیش از کنتور، اقدام به تأمین برق مورد نیاز دستگاه‌های استخراج رمزارز کرده بود و در فرآیند بازرسی، دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری نیز شناسایی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ادامه داد: توان مصرفی دستگاه‌های مکشوفه در مجموع نزدیک به ۲۰ کیلووات برآورد شده است و این تجهیزات با استفاده از مودم اینترنت و سیستم خنک‌کننده فن در محل مستقر شده بودند.

عبدالهیان با اشاره به نحوه شناسایی ماینرهای غیرمجاز گفت: این مورد با همکاری و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی، نیروهای شرکت توزیع نیروی برق با همراهی عوامل انتظامی و آگاهی در محل حاضر شدند و نسبت به کشف تجهیزات و پلمب محل اقدام کردند.

وی با تأکید بر آثار مخرب فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز بر شبکه برق تصریح کرد: استفاده غیرمجاز و خارج از ضوابط از شبکه برق، علاوه بر افزایش بار و ایجاد فشار مضاعف بر تأسیسات، می‌تواند موجب بروز اختلال و کاهش پایداری شبکه شود و حقوق سایر مشترکان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۲۱ و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به اطلاع شرکت توزیع نیروی برق برسانند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدام قانونی انجام شود.