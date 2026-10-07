به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی رور چهارشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان اردبیل اظهار کرد: شهرداری‌ها باید نسبت به ساماندهی اصولی محل‌های دفن زباله اقدام کرده و وضعیت این مراکز را مطابق ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی بهبود دهند.

وی بر ضرورت تشدید نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در حوزه پسماند تأکید کرد و افزود: با شهرداری‌هایی که اصول و ضوابط مدیریت پسماند را رعایت نکنند، برخورد قانونی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل، نظافت شهری و مدیریت صحیح پسماند را از عوامل مؤثر بر سلامت عمومی جامعه دانست و ادامه داد: بی‌توجهی به ساماندهی پسماند می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای محیط زیست و بهداشت عمومی داشته باشد.

سبحانی همچنین بر استفاده از تجهیزات به‌روز و پیشرفته برای جمع‌آوری، دفع و مدیریت پسماندهای شهری تأکید کرد و خواستار حرکت شهرداری‌ها به سمت روش‌های اصولی و علمی در این حوزه شد.

وی همکاری نزدیک شهرداری‌ها با اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان برای استانداردسازی محل‌های دفن زباله را ضروری دانست و بیان کرد: وضعیت محل‌های دفن پسماند باید با همکاری دستگاه‌های مسؤول بررسی و برای رفع نواقص آن‌ها اقدام شود.