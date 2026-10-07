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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

لزوم ساماندهی اصولی محل‌های دفن پسماند در استان اردبیل

لزوم ساماندهی اصولی محل‌های دفن پسماند در استان اردبیل

اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: رعایت الزامات زیست‌محیطی در مدیریت پسماند در استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی رور چهارشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان اردبیل اظهار کرد: شهرداری‌ها باید نسبت به ساماندهی اصولی محل‌های دفن زباله اقدام کرده و وضعیت این مراکز را مطابق ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی بهبود دهند.

وی بر ضرورت تشدید نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در حوزه پسماند تأکید کرد و افزود: با شهرداری‌هایی که اصول و ضوابط مدیریت پسماند را رعایت نکنند، برخورد قانونی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل، نظافت شهری و مدیریت صحیح پسماند را از عوامل مؤثر بر سلامت عمومی جامعه دانست و ادامه داد: بی‌توجهی به ساماندهی پسماند می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای محیط زیست و بهداشت عمومی داشته باشد.

سبحانی همچنین بر استفاده از تجهیزات به‌روز و پیشرفته برای جمع‌آوری، دفع و مدیریت پسماندهای شهری تأکید کرد و خواستار حرکت شهرداری‌ها به سمت روش‌های اصولی و علمی در این حوزه شد.

وی همکاری نزدیک شهرداری‌ها با اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان برای استانداردسازی محل‌های دفن زباله را ضروری دانست و بیان کرد: وضعیت محل‌های دفن پسماند باید با همکاری دستگاه‌های مسؤول بررسی و برای رفع نواقص آن‌ها اقدام شود.

کد مطلب 6971297

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