دیدار نماینده رهبر انقلاب با خانواده شهدا در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور در سفر به استان خوزستان در جمع خانواده شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم حضور یافت‌

وی با همراهی جمعی از مسئولان سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان، با حضور در منزل خانواده سرباز شهید سیدحامد شریفی در اهواز از نزدیک با اعضای خانواده این شهید مدافع امنیت دیدار کرد و مراتب تسلیت و تکریم رهبر معظم انقلاب را به آنان ابلاغ نمود.

سرباز شهید سید حامد شریفی در جریان حمله موشکی اخیر رژیم صهیونیستی به اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب همچنین با حضور در گلزار شهدای اهواز، به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی ادای احترام کرد و در نشستی چهره‌به‌چهره، پای دغدغه‌ها و مسائل خانواده‌های معظم شهدا نشست و بر پیگیری به‌منظور حل مشکلات آنان تأکید ورزید.