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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

پیکر مطهر ۴ شهید ارتش در اهواز تشییع شد

پیکر مطهر ۴ شهید ارتش در اهواز تشییع شد

اهواز - مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر چهار شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران که در حمله موشکی اخیر دشمن به شهادت رسیدند، با حضور حماسی مردم در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر چهار شهید والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران که در پی حمله موشکی اخیر دشمن به اهواز به فیض شهادت نائل آمدند، پیش از ظهر امروز شنبه با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان استانی در گلزار شهدای اهواز برگزار شد.

در این مراسم، پیکر مطهر شهید سروان مهدی چراغپور، شهید ستوان دوم میلاد همتی، شهید استوار یکم آرمین زارعی و سرباز وظیفه حامد شریفی روی دستان مردم ولایتمدار و شهیدپرور تشییع شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین معنوی با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم متجاوز، بر ادامه راه شهدای والامقام و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.

مردم خوزستان بار دیگر با حضور حماسی خود در گلزار شهدای اهواز، با آرمان‌های بلند بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

بر اساس این گزارش، پیکر مطهر شهید سروان مهدی چراغپور و سرباز وظیفه حامد شریفی پس از برگزاری آیین تشییع، در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شدند.

همچنین پیکر مطهر شهید ستوان دوم میلاد همتی و شهید استوار یکم آرمین زارعی پس از انجام مراسم وداع و تشییع در اهواز، جهت تدفین و آرام گرفتن در زادگاهشان، به استان کرمانشاه منتقل شد.

این چهار شهید سرافراز از نیروهای جان‌برکف ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که روز جمعه در پی حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا به اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

کد مطلب 6898332

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