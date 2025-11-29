سردار احمد اخوان با خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد اخوان صبح امروز شنبه در این دیدار که با همراهی جمعی از مسئولان سپاه انجام شد، ضمن گفتگو با خانواده شهید سواری بر ضرورت پاسداشت راه شهدا و انتقال ارزش‌های آنان به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت ادای احترام به شهدای اقتدار و تکریم خانواده‌های آنان، وظیفه‌ای ملی و انقلابی است.

محمدحسین سواری متولد یازدهم اسفندماه ۱۳۸۲ در شب عاشورا در منطقه عین‌دو اهواز بود. او از نوجوانی با حضور فعال در مسجد امام حسین (ع) و مشارکت در گروه‌های جهادی شناخته می‌شد و در عرصه ورزش نیز سابقه بازی در تیم‌های استقلال اهواز، شهباز اهواز و پایندان جنوب را داشت.

این شهید جوان و ورزشکار که در نیروی هوافضای سپاه خدمت می‌کرد، دوم تیرماه ۱۴۰۴ در جریان حملات هوایی رژیم صهیونیستی به اهواز به شهادت رسید.

پیکر وی سوم تیرماه با حضور گسترده مردم، جامعه ورزش، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در گلزار شهدای اهواز و در قطعه مدافعان حرم به خاک سپرده شد.