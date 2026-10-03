۲۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در اراک کشف شد

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار «فرزاد تاجره» در تشریح جزئیات این عملیات مقتدرانه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از شبکه سراسری برق و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی دقیق، محل دپو و استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز را در اراک شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در هماهنگی کامل با مقام قضایی و با همکاری کارشناسان اداره برق، در بازرسی از محل مورد نظر، موفق به کشف ۲۴ دستگاه ماینر قاچاق شدند. در این عملیات، دو نفر از متهمان اصلی که با فعالیت‌های غیرقانونی خود شبکه توزیع برق را دچار اخلال کرده بودند، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار تاجره با اشاره به ارزیابی کارشناسان مبنی بر ارزش ۲۵ میلیارد ریالی تجهیزات مکشوفه، تأکید کرد: هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمزارز که منجر به فشار مضاعف بر شبکه برق و تضییع حقوق شهروندان شود، جرم محسوب شده و خط قرمز پلیس است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان با فراخوان به «جهاد صرفه‌جویی» و دعوت از مردم برای مشارکت در امنیت پایدار، خاطرنشان کرد: پلیس با رصد دقیق و برخورد قاطع با مخلان نظام اقتصادی و تولید، اجازه نخواهد داد سودجویان با اقدامات غیرقانونی، پایداری شبکه انرژی را به مخاطره بیندازند؛ لذا از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این حوزه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.