کشف ۴۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در ساوه؛ مصرف برق معادل ۷۰۰ خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمود محمودی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی و با همکاری پلیس اقتصادی، تیم‌های بازرسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی موفق به کشف و توقیف تجهیزاتی شدند که به‌صورت فعال در حال استخراج رمزارز بوده و از برق غیرمجاز و انشعاب غیرقانونی استفاده می‌کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از شناسایی و جمع‌آوری ۴۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یکی از مزارع بزرگ شهرستان ساوه خبر داد و گفت: مصرف برق این دستگاه‌ها معادل مصرف حدود ۷۰۰ خانوار در استان مرکزی برآورد شده است.

وی با اشاره به تبعات منفی استفاده غیرقانونی از برق در مراکز استخراج رمزارز افزود: این فعالیت‌ها موجب افزایش بار شبکه، اختلال در تأمین برق مناطق مسکونی و کشاورزی، آسیب به تجهیزات برقی مشترکین، افزایش تلفات انرژی و تحمیل هزینه‌های سنگین به زیرساخت‌های صنعت برق می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تصریح کرد: فعالیت‌های غیرمجاز از این دست، مانعی جدی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری مولد محسوب می‌شوند، به‌ویژه آنکه میزان برق مصرفی این دستگاه‌ها بیش از ۱۲۰۰ آمپر بوده که معادل مصرف چند واحد تولیدی بزرگ است.

محمودی تاکید کرد: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرقانونی رمزارز، مراتب را از طریق سامانه‌های پیامکی 10001000121 و 30005121، سامانه تلفنی 121 و شماره 09018071800 اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.