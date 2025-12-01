محمودی: ۷۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان مرکزی جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودی اظهار کرد: بار مصرفی این دستگاه ماینرهای غیرمجاز معادل ۲ مگاوات بوده که برابر با مصرف برق حدود چهار هزار واحد مسکونی است و بیشترین موارد کشف و جمعآوری نیز در شهرهای شازند، اراک و ساوه به ترتیب صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به جمع آوری ۷۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان مرکزی گفت: استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز ارز موجب قطع برق و جریمههای سنگین خواهد شد و متخلفان علاوه بر پرداخت خسارت به شبکه، با پیگرد قضائی و مجازات قانونی مواجه میشوند.
محمودی گفت: همکاری نزدیک با دستگاههای قضائی، انتظامی و امنیتی ادامه دارد و اقدامات نظارتی برای پیشگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در سراسر استان تداوم خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش مؤثر همکاری مردم در این زمینه، افزود: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱ و ۳۰۰۰۵۱۲۱، سامانه تلفنی ۱۲۱ و شماره ۰۹۰۱۸۰۷۱۸۰۰ اطلاع دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.
نظر شما