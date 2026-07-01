انهدام ۵۷۹ دستگاه استخراج رمز ارز(ماینر) غیر مجاز در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فراهانی بعدازظهر چهارشنبه در آیین امحا فنی رمز ارزهای قاچاق و فاقد استاندارد در استان مرکزی اظهار کرد: امحای دستگاه‌های غیرمجاز رمز ارز با هدف جلوگیری از بازگشت آن‌ها به بازار در دوران اوج مصرف برق و با هماهنگی مراجع قضایی، دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و شرکت توزیع نیروی برق استان و براساس ضوابط و مقررات و همچنین لحاظ کردن استانداردهای مورد نیاز صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز پس از کشف به اداره کل اموال تملیکی استان ارسال می‌شود، تاکید کرد: پس از اخذ آرای قضایی تعداد ۸۳ پرونده در ۱۹۳ ردیف کالایی و به ارزش اولیه بالغ بر ۱۷۹ میلیارد ریال اقدام به استعلام های لازم صورت پذیرفته است.

مدبر کل اموال تملیکی استان مرکزی گفت: با توجه به اخذ استعلام غیر قابل استفاده بودن دستگاه‌های مربوطه از اداره کل استاندارد استان مرکزی، تعداد ۵۷۹ دستگاه رمز ارز غیر مجاز که از نقاط مختلف این استان کشف و جمع‌آوری و به این اداره کل منتقل شده بود بصورت کامل امحا شد.

فراهانی افزود: فعالیت غیرقانونی، علاوه بر هدر رفت عظیم انرژی و فشار بر شبکه برق، به محیط زیست نیز آسیب جدی وارد می‌کند که هم راستای با سیاست‌های کلان ابلاغی در حوزه مدیریت حامل‌های انرژی این دستگاه های ماینر غیر مجاز بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امحای فنی و معدوم سازی شده‌اند.

وی افزود: این اقدامات در راستای مقابله با استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال و صیانت از منابع انرژی کشور تداوم خواهد داشت.