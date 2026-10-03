به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد آزادی شامگاه شنبه در دویست و هفدهمین شب تجمع مردم یاسوج، با اشاره به فرارسیدن هفته فراجا اظهار کرد: این هفته فرصتی برای تجدید بیعت مجموعه انتظامی کشور با مردم و آرمان‌های انقلاب و تأکید دوباره بر خدمت و جانفشانی در مسیر تأمین امنیت است.

وی شعار امسال هفته فراجا را «پلیس مجاهد، مردم مبعوث و ایران سرفراز» عنوان کرد و افزود: این شعار با تأسی از سخنان امام شهید، جایگاه و مأموریت مجموعه انتظامی را به خوبی بیان می‌کند.

مسئول دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی درباره نیروهای انتظامی به عنوان «مجاهدان واقعی فی سبیل‌الله» گفت: واژه مجاهد، واژه‌ای بزرگ و دارای شمول فراوان است و نیروهای انتظامی در عرصه‌های مختلف از مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و جرایم تا مقابله با تهدیدها، همواره در میدان حضور دارند.

وی ادامه داد: مأموریت پلیس با سایر نیروهای مسلح تفاوت‌هایی دارد، زیرا پلیس در متن جامعه حضور دارد و گاهی ممکن است با همان مردمی که برای امنیت آنها تلاش می‌کند، در مواجهه با یک تخلف یا جرم قرار گیرد.

حجت الاسلام آزادی تصریح کرد: پلیس در چنین شرایطی باید هم قانون را اجرا کند و هم ارتباط خود را با مردم حفظ کند؛ بنابراین مأموریت انتظامی تنها اجرای قانون نیست، بلکه نیازمند تعامل، قضاوت، تجربه‌اندوزی و حضور مستمر در متن جامعه است.

خدمت شبانه‌روزی پلیس برای امنیت مردم

وی با اشاره به دشواری‌های خدمت نیروهای انتظامی بیان کرد: نیروهای پلیس در بسیاری از ایام و مناسبت‌هایی که مردم در کنار خانواده و مشغول استراحت یا تفریح هستند، در حال تأمین امنیت جامعه‌اند.

مسئول دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: مأموریت‌های انتظامی محدود به ساعت اداری نیست و نیروهای پلیس در قالب شیفت‌های مختلف و مأموریت‌های کوتاه و بلندمدت، وظیفه خود را انجام می‌دهند.

وی گفت: نیروهای انتظامی پیمان ناگسستنی با مردم دارند و تا زمانی که نیاز به حضور آنها باشد، در کنار مردم و برای حفظ امنیت جامعه تلاش خواهند کرد.

مردم در صحنه حضور دارند

حجت الاسلام آزادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم «مردم مبعوث» اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف، از نگاه ما یکی از عوامل مهم در حفظ و تقویت نظام و امنیت کشور است.

وی با اشاره به حوادث تاریخی صدر اسلام و واقعه عاشورا افزود: اگر مردم در برخی مقاطع تاریخی در کنار امامان حضور پیدا می‌کردند، مسیر برخی حوادث به شکل دیگری رقم می‌خورد.

مسئول دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: به اعتقاد ما، مردم امروز پیام‌های تاریخی و دینی را دریافت کرده‌اند و حضور آنان در صحنه‌های مختلف را می‌توان در همین چارچوب مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر کشور گفت: مردم با حضور خود نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها و فشارها میدان را ترک نمی‌کنند.

تأکید بر استمرار حضور پلیس در تأمین امنیت

حجت الاسلام آزادی با اشاره به شهدای انتظامی کشور بیان کرد: نیروهای انتظامی در مسیر تأمین امنیت، شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

وی افزود: اگر امروز بخش زیادی از جامعه با آرامش به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهد، بخشی از آن حاصل تلاش نیروهایی است که شبانه‌روز برای تأمین امنیت مردم فعالیت می‌کنند.

مسئول دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه «احساس امنیت» نیز در کنار تأمین امنیت اهمیت دارد، گفت: تلاش پلیس تنها مقابله با تهدید نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند زندگی عادی خود را دنبال کنند.

اظهارات آزادی درباره آمریکا و تحولات منطقه

حجت الاسلام آزادی در ادامه سخنان خود به موضوع تحولات بین‌المللی و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا پرداخت و اظهار کرد: به اعتقاد وی، سیاست‌های جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به سخنان گذشته رهبر جمهوری اسلامی درباره آینده آمریکا و شوروی سابق، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را نمونه‌ای از تغییرات بزرگ در نظام بین‌الملل دانست و گفت: همان‌گونه که در گذشته تحولات بزرگی در نظام جهانی رخ داده است، تحولات جدیدی نیز در آینده قابل تصور است.

مسئول دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره جایگاه ایران در معادلات جهانی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ایفای نقش در تحولات منطقه و جهان دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و حضور مردم در صحنه گفت: نیروهای انتظامی خود را خدمتگزار مردم می‌دانند و برای حفظ امنیت و آرامش جامعه به همکاری و همراهی مردم نیاز دارند.