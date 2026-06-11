مردم در صحنه ضامن اقتدار نیروهای مسلح و استحکام نظام اسلامی هستند

حجت‌الاسلام محمد نبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، انسجام ملی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، پیام روشن اقتدار، امنیت و ایستادگی ملت ایران را به دشمنان مخابره می‌کند.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی بهاباد گفت: دشمنان همواره تلاش دارند با ایجاد التهاب و جنگ رسانه‌ای، تصویری نادرست از شرایط منطقه ارائه دهند، اما واقعیت این است که وحدت مردم و اقتدار نیروهای مسلح، مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدها و توطئه‌ها است.

وی تأکید کرد: تحولات منطقه نشان داده است که هرگاه مردم پشتوانه نظام و نیروهای مسلح بوده‌اند، دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند. امروز نیز حضور مردم در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حمایت از آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور، رمز تداوم عزت، آرامش و اقتدار ملی است.

نبی خاطرنشان کرد: ملت ایران با بصیرت، همدلی و حضور مسئولانه خود، همواره نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی، ایستادگی و مقاومت را برگزیده‌اند و این همان سرمایه‌ای است که امنیت و اقتدار کشور را تضمین می‌کند.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی بهاباد در پایان گفت: تحولات منطقه نشان می‌دهد که موازنه قوا تغییر کرده است. امروز دیگر دوران بزن‌ودررو به پایان رسیده و جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه اقتدار دفاعی و حضور مردم، به یک بازیگر تعیین‌کننده تبدیل شده است.

نبی گفت: دشمنان در محاسبات خود همیشه یک فاکتور را نادیده می‌گیرند و آن ایمان و روحیه انقلابی مردم ایران است. آنان می‌پندارند با فشار اقتصادی و عملیات روانی می‌توانند مردم را از میدان به در کنند، اما سخت در اشتباهند.