دوران «بزن و در رو» پایان رسید؛پاسخ ایران به دشمن پشیمان کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید آزادی در اجتماع مردم یاسوج با تجلیل از ولایت‌مداری، بصیرت و وفاداری مردم این استان، اظهار کرد: حضور آگاهانه و مقتدرانه ملت ایران در صحنه، معادلات دشمنان را برهم زده و اقتدار امت اسلامی را در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته است.

وی در آغاز سخنان خود با ادای احترام به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، برای رهبر معظم انقلاب اسلامی آرزوی سلامتی و طول عمر کرد و گفت: تعابیر رهبر انقلاب درباره مردم ایران به عنوان «امت مبعوث شده» و «مردم باوفا»، نشان‌دهنده جایگاه والای ملت ایران در استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشینه انقلابی مردم استان افزود: مردم این استان همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و ارزش‌های دینی پیشگام بوده‌اند و با تقدیم شهدای والامقام، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ انقلاب به دست آورده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و آمادگی نیروهای مسلح تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی، آمادگی کامل و حمایت مردمی، در برابر هرگونه تهدید یا تجاوز، پاسخی قاطع و بازدارنده خواهند داد و دشمن باید بداند که دوران «بزن و در رو» پایان یافته است.

حجت الاسلام آزادی با انتقاد از مواضع و اقدامات برخی قدرت‌های غربی اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کنند با جنگ روانی، فضاسازی رسانه‌ای و اظهارات تحریک‌آمیز می‌توانند بر اراده ملت ایران تأثیر بگذارند، در حالی که ملت ایران با انسجام و هوشیاری در مسیر دفاع از منافع و امنیت ملی خود ایستاده است.

وی با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی‌های دفاعی متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی شده و هر کشوری که در مسیر تهدید یا اقدام علیه ملت ایران حرکت کند، پاسخ متناسب و قاطع جمهوری اسلامی را دریافت خواهد کرد.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تحولات منطقه نیز خاطرنشان کرد: روند تحولات نشان می‌دهد که حضور آمریکا در منطقه با چالش‌های جدی روبه‌رو است و آینده منطقه به سمت کاهش نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای حرکت می‌کند.

وی با تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت، توان دفاعی و پشتیبانی مردمی، مسیر خود را با اقتدار ادامه خواهد داد و در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.