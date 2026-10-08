امنیت پایدار کهگیلویه و بویراحمد حاصل همدلی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی وحدانی شامگاه پنجشنبه در دویست و بیست و دومین تجمع مردم یاسوج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح، اظهار کرد: به نمایندگی از مجموعه بزرگ فراجا و فرماندهی یگان‌های ویژه، در آخرین روز هفته انتظامی در جمع مردم یاسوج حضور دارم.

وی با اشاره به نقش مردم در حفظ و استمرار امنیت کشور افزود: مردم همواره تعیین‌کننده بوده‌اند و در ادامه نیز با حضور و همراهی خود نقش مهمی در عبور کشور از شرایط مختلف خواهند داشت.

فرمانده یگان ویژه فراجا در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نیروهای مسلح در کنار مردم برای حفظ امنیت تلاش می‌کنند، گفت: یگان‌های ویژه فراجا در کنار سایر نیروهای مسلح در مأموریت‌های مختلف از جمله کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرها، ایست و بازرسی و مقابله با تهدیدات امنیتی حضور داشته‌اند.

وی تصریح کرد: اگر مبادی ورودی و خروجی شهرها به‌ویژه شهر یاسوج کنترل نمی‌شد و مأموریت‌های ایست و بازرسی به‌طور کامل انجام نمی‌گرفت، احتمال بروز مشکلات امنیتی در داخل شهرها افزایش می‌یافت.

مأموریت‌های گسترده یگان ویژه در تأمین امنیت

سرهنگ وحدانی با اشاره به مأموریت‌های مختلف یگان ویژه فراجا بیان کرد: از زمان تشکیل این یگان در سال ۱۳۷۰ تاکنون، مأموریت‌های مختلفی از جمله مردم‌یاری، امداد و نجات، مقابله با تروریسم، مقابله با ناامنی‌ها و جرائم خشن و همچنین مقابله با جریان‌هایی که قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را دارند، انجام شده است.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح و به‌ویژه کارکنان یگان‌های ویژه اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش مردم با اقدامات افراد و جریان‌های ناامن‌کننده مختل شود.

فرمانده یگان ویژه فراجا در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد نیروهای یگان ویژه در مأموریت‌های سال گذشته و جنگ‌های اخیر گفت: کارکنان این مجموعه در تمامی مأموریت‌ها با آمادگی کامل حضور پیدا کردند و اجازه ندادند تهدیدها موجب عقب‌نشینی یا ایجاد خلل در روند انجام مأموریت‌ها شود.

وی ادامه داد: این موفقیت‌ها حاصل هدایت فرماندهی واحد و تلاش همه نیروهای مسلح در کنار یکدیگر است و در استان نیز فرمانده انتظامی بر حفظ حرمت و کرامت مردم تأکید ویژه دارد.

حفظ حرمت مردم، اولویت نیروهای انتظامی

سرهنگ وحدانی با اشاره به حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در صحنه‌های مختلف افزود: مردم این استان از نخستین مردمی بودند که پس از شهادت رهبر شهید در سطح کشور در میدان حضور پیدا کردند و همین حضور و همراهی مردم، پشتوانه مهمی برای برقراری امنیت است.

فرمانده یگان ویژه فراجا در کهگیلویه و بویراحمد گفت: نیروهای مسلح خود را سرباز مردم می‌دانند و در کنار مردم برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش خواهند کرد.

وی با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت در میان کارکنان یگان ویژه اظهار کرد: کارکنان این مجموعه خود را سفیران شهدا می‌دانند و اهداف، رفتار، وصیت‌نامه و سبک زندگی شهدا را در زندگی کاری و شخصی خود الگو قرار داده‌اند.

سرهنگ وحدانی افزود: نیروهای یگان‌های ویژه و تکاوری در نقاط مختلف کشور به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام مأموریت هستند و در حوادث و تهدیدهای مختلف نیز در کنار سایر نیروهای مسلح حضور داشته‌اند.

تجربه گران‌بهای نیروهای یگان ویژه در جنگ‌های اخیر

فرمانده یگان ویژه فراجا در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تجربه نیروهای این یگان در جنگ‌های اخیر گفت: نیروهای جوان یگان ویژه اگرچه پیش از این تجربه جنگ با چنین شرایطی را نداشتند، اما در جریان مأموریت‌های اخیر توانستند آموزش‌های صحنه‌ای و لحظه‌ای را فرا بگیرند و متناسب با نوع تهدید، تاکتیک و مواضع خود را تغییر دهند.

وی ادامه داد: نیروها در جریان این مأموریت‌ها به‌صورت مستمر آموزش دیدند و هر خودرو و وسیله نقلیه به محلی برای سازماندهی و اجرای مأموریت تبدیل شده بود.

سرهنگ وحدانی تصریح کرد: به محض اعلام تهدیدهایی مانند ورود جنگنده یا پهپاد، نیروها متناسب با شرایط، تاکتیک‌های خود را تغییر می‌دادند و همین آمادگی و آموزش‌های لحظه‌ای، تجربه ارزشمندی برای نیروهای یگان ویژه در سراسر کشور ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه حاصل این اقدامات، برقراری امنیت پایدار در استان است، از تلاش همرزمان خود در مجموعه انتظامی و نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد.

فرمانده یگان ویژه فراجا در کهگیلویه و بویراحمد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح، به‌ویژه شهدای یگان‌های ویژه، بر تداوم آمادگی نیروهای انتظامی برای صیانت از امنیت و آرامش مردم تأکید کرد.