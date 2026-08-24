به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی مهدویان، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های استان با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در کنار نیروهای انتظامی، مسئولیت مهمی در حراست از امنیت و حقیقت بر عهده دارند و فعالیت آنها در شرایط دشوار، ارزش و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به حضور مستمر خبرنگاران در پوشش رویدادهای اخیر افزود: رسانه‌های کردستان در جریان جنگ و حوادث گذشته حضوری میدانی، هوشمندانه و مسئولانه داشتند و این همراهی شایسته تقدیر است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان خبرنگاری را حرفه‌ای حساس و نیازمند دقت دانست و گفت: خبرنگاران از حقیقت حراست می‌کنند و اجازه نمی‌دهند بسیاری از وقایع در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.

حجت‌الاسلام مهدویان با اشاره به سه ویژگی مورد تأکید نماینده ولی‌فقیه در کردستان برای خبرنگاران، اظهار کرد: صداقت، دقت و معنویت سه ویژگی مهمی است که باید در فعالیت رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه نبود صداقت موجب انحراف و بی‌دقتی نیز می‌تواند زمینه‌ساز خطا شود.

پلیس مقتدر و در عین حال مهربان

وی با بیان اینکه همین ویژگی‌ها برای کارگزاران نظام اسلامی نیز ضروری است، افزود: پلیس در تراز جمهوری اسلامی باید در کنار اقتدار، از معنویت، روحیه خدمت و مهربانی برخوردار باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: پلیس باید پناهگاه مردم در شرایط سخت باشد و در کنار انجام مأموریت‌های امنیتی، در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی نیز حضور مؤثر داشته باشد.

مهدویان با اشاره به نقش فراجا در تأمین امنیت گفت: مأموریت‌های انتظامی تنها به مرزها و خیابان‌ها محدود نمی‌شود و نیروهای انتظامی در عرصه‌های مختلف از امنیت مردم حراست می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: اگرچه این دوره برای کشور با تلخی، آسیب و شهادت جمعی از نیروها و مردم همراه بود، اما ملت ایران در این شرایط نیز عزتمندانه ایستادگی کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان افزود: نیروهای مسلح و مردم در جریان این جنگ نشان دادند که دفاع از کشور با روحیه عزت و شرافت دنبال می‌شود و این ایستادگی در تاریخ ماندگار خواهد شد.

مهدویان با اشاره به نقش فراجا در مدیریت شرایط جنگی گفت: نیروهای انتظامی استان در کنار انجام مأموریت‌های اصلی خود، فعالیت‌های فرهنگی و عقیدتی را نیز ادامه دادند و حتی آسیب دیدن برخی مقرها باعث توقف این برنامه‌ها نشد.

وی ادامه داد: در برخی نقاط استان، مقرهای انتظامی و زیرساخت‌های فراجا مورد آسیب قرار گرفت، اما کلاس‌های قرآن، برنامه‌های فرهنگی، جلسات اخلاقی و فعالیت‌های بصیرتی تعطیل نشد و با تغییر مکان ادامه پیدا کرد.

۱۷۰ شب فعالیت فرهنگی در کنار مأموریت‌های انتظامی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان با اشاره به استمرار فعالیت‌های فرهنگی نیروهای انتظامی اظهار کرد: نیروهای فراجا در طول حدود ۱۷۰ شب گذشته، در کنار انجام مأموریت‌های روزانه، برنامه‌های فرهنگی و عقیدتی را نیز دنبال کردند.

وی افزود: کلاس‌هایی که پیش از این با جمعیت‌های بالاتر برگزار می‌شد، در دوران جنگ با تعداد کمتر اما به شکل مستمر ادامه یافت و برخی برنامه‌ها از مساجد به پارک‌ها، خودروها و محل‌های استقرار نیروها منتقل شد.

مهدویان با بیان اینکه شرایط امنیتی همچنان مورد توجه فراجاست، گفت: جامعه ممکن است با پایان یافتن درگیری‌ها به شرایط عادی بازگردد، اما نیروهای انتظامی همچنان احتمال تهدید را جدی می‌دانند و بر همین اساس، برخی برنامه‌های فرهنگی با رعایت ملاحظات امنیتی برگزار می‌شود.

وی از برگزاری جلسات قرآن، حلقه‌های معرفت و محبت، جلسات اخلاق کاربردی، برنامه‌های توجیه سیاسی و دوره‌های بصیرتی خبر داد و افزود: در برخی برنامه‌ها تعداد افراد کاهش یافته اما تعداد جلسات افزایش پیدا کرده است تا فعالیت‌های فرهنگی بدون وقفه ادامه داشته باشد.

مشارکت پلیس کردستان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان همچنین با اشاره به فعالیت موکب‌های فراجا در ایام اربعین اظهار کرد: امسال ۹ موکب توسط مجموعه انتظامی استان برپا شد که یکی از مهم‌ترین آنها موکب شهدای فراجا در مرز باشماق بود.

وی ادامه داد: این موکب با مشارکت نیروهای اهل سنت و تشیع فعالیت کرد و جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم کردستان را به نمایش گذاشت.

مهدویان با اشاره به خدمات ارائه شده در موکب‌های فراجا گفت: نیروهای انتظامی در کنار وظایف سازمانی، بخش قابل توجهی از توان خود را برای خدمت به زائران اختصاص دادند و کمک‌های خیران نیز در این زمینه نقش مؤثری داشت.

وی افزود: در موکب سنندج روزانه هزاران پرس غذا میان زائران و مراجعه‌کنندگان توزیع شد و خدمات مختلفی از جمله پزشکی، اسکان، آرایشگاه، کفاشی، مشاوره و پاسخگویی به مسائل اجتماعی و سیاسی ارائه شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان عنوان کرد: در این موکب دو پزشک در شیفت‌های مختلف مستقر بودند و خدمات پزشکی به زائران ارائه می‌کردند. همچنین برای اسکان زائران نیز ظرفیت‌هایی برای زنان و مردان پیش‌بینی شده بود.

استمرار برنامه‌های تربیتی برای خانواده کارکنان

مهدویان با اشاره به برنامه‌های تربیتی و فرهنگی برای کارکنان و خانواده‌های آنان گفت: دوره‌های تربیتی برای رده‌های مختلف سنی فرزندان کارکنان در حال برگزاری است و برنامه‌های زیارتی و آموزشی در مشهد و دیگر اماکن زیارتی نیز ادامه دارد.

وی افزود: برای دانشجویان دختر و پسر نیز برنامه‌های تربیتی و فرهنگی پیش‌بینی شده و دوره‌های آموزشی و زیارتی در کنار برنامه‌های فرهنگی اجرا می‌شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان همچنین از برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی برای کودکان و خانواده کارکنان خبر داد و گفت: فعالیت‌های مربوط به آموزش قرآن و حفظ قرآن نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: حلقه‌های محبت و معرفت میان کارکنان، جلسات اخلاق و برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی نیز با وجود شرایط خاص امنیتی استمرار داشته است.

خبرنگاران و نیروهای انتظامی؛ دو سنگر برای حراست از جامعه

مهدویان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شباهت رسالت خبرنگاران و نیروهای انتظامی اظهار کرد: مأموریت اصلی نیروهای نظامی و انتظامی، حراست از امنیت و آرامش جامعه است و خبرنگاران نیز با پاسداری از حقیقت و اطلاع‌رسانی صحیح، نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی دارند.

وی افزود: خبرنگاران چشم‌های بیدار جامعه هستند و عملکرد مسئولان و تحولات اجتماعی را با دقت رصد می‌کنند؛ بنابراین جامعه باید قدردان تلاش‌های اصحاب رسانه باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان با قدردانی از حضور رسانه‌ها در برنامه‌های مختلف فراجا گفت: خبرنگاران استان در ایام جنگ و همچنین در جریان برنامه‌های اربعین، حضوری فعال داشتند و بخشی از تلاش‌های نیروهای انتظامی را به مردم منتقل کردند.

وی در پایان تأکید کرد: تجربه ماه‌های اخیر نشان داد که همدلی و همکاری میان مردم، نیروهای انتظامی و رسانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفق از شرایط دشوار باشد و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.