ثبت فوت بیش از ۱۰ هزار نفر در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فردوس های شهرداری مشهد، محمد صادق احمدی نیک اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۰ هزار و ۶۰۴ نفر در مشهد فوت کرده‌اند که بیماری‌های سیستم گردش خون با ۳۳۲۱ مورد، بیشترین علت فوت ثبت‌شده در این مدت بوده است.

مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد بیان کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال، ۱۰ هزار و ۶۰۴ نفر در مشهد فوت کرده‌اند که به‌طور میانگین، روزانه ۵۷ نفر در این شهر جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع متوفیان ثبت‌شده در این مدت، ۶۲۴۹ نفر مرد و ۴۳۵۵ نفر زن بوده‌اند. میانگین سنی متوفیان مرد ۶۴ سال و میانگین سنی متوفیان زن ۷۰ سال گزارش شده است. بیماری‌های سیستم گردش خون با ثبت ۳۳۲۱ مورد، بیشترین علت فوت در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ در مشهد بوده است.

احمدی نیک درباره آمار تدفین در آرامستان‌های مشهد گفت: در این مدت، در مجموع ۱۰ هزار و ۶۰۴ مورد تدفین در آرامستان‌های مشهد انجام شده است که از این تعداد، ۴۳۷۱ مورد مربوط به بهشت رضا(ع)، ۱۴۹۱ مورد مربوط به بهشت رضوان و ۱۶۷ مورد مربوط به بهشت جوادالائمه(ع) بوده است. همچنین ۴۵۷۵ مورد از تدفین‌های انجام‌شده در ۶ ماه نخست امسال مربوط به سایر آرامستان‌ها بوده است.

مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد ادامه داد: شهروندان برای تماس با سامانه اعزام آمبولانس می‌توانند با شماره ۱۵۳۰ تماس بگیرند و شماره ۸۸۶۰ نیز برای ارتباط با این سازمان در نظر گرفته شده است.