دستگیری ۴۰ سارق و کشف ۱۰۰ میلیارد تومان اموال مسروقه در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری اظهار کرد: در اجرای طرح‌های انتظامی یک هفته گذشته در شهرستان قم، بیش از ۴۰ متهم به ارتکاب جرایم مختلف شناسایی و دستگیر شدند و اموالی از جمله سیم و کابل، دوربین مداربسته، باتری خودرو و خودروهای مسروقه کشف شد.



وی افزود: برخی از متهمان به صورت گروهی فعالیت می‌کردند و با مال‌خرها ارتباط داشتند و سرقت از داخل خودرو، فروشگاه، تجهیزات مختلف و تهدید با سلاح سرد از جمله جرایم منتسب به آنان است.



نصیری گفت: در میان اموال کشف‌شده، دوربین‌های مداربسته نیز وجود دارد که برخی سارقان آنها را که با هدف پیشگیری از سرقت نصب شده بود، به سرقت برده بودند.



وی ادامه داد: یکی از متهمان، نوجوانی ۱۷ ساله از اتباع غیرمجاز است که بنا بر اظهارات خود از ۱۳ سالگی مرتکب سرقت شده و در مدت کوتاهی اقدام به سرقت موتورسیکلت می‌کرده است.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: یکی دیگر از متهمان نیز به سرقت خودرو، عمدتاً خودروهای پراید، در کمتر از چند دقیقه اعتراف کرده است.



وی بیان کرد: بخشی از اموال مکشوفه شامل باتری خودرو است که سارقان پس از سرقت، آنها را با قیمت پایین به مراکز خرید ضایعات می‌فروختند.



نصیری همچنین از کشف مقادیری مشروبات الکلی دست‌ساز و تقلبی خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افراد این مشروبات را در بسته‌بندی‌هایی مشابه محصولات خارجی عرضه می‌کردند و برخی دیگر نیز با ترکیب الکل با نوشیدنی‌های معمولی، آنها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند.



وی تأکید کرد: دستگیری متهمان و کشف اموال مسروقه حاصل مجموعه‌ای از اقدامات و تلاش مأموران انتظامی در ساعت‌ها، روزها و ماه‌های گذشته بوده است.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: توجه شهروندان به نکات ایمنی، حفاظت از اموال و گزارش موارد مشکوک به پلیس می‌تواند در پیشگیری از سرقت و ارتقای امنیت عمومی مؤثر باشد.