به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «شهرام طولابی‌نژاد ظهر یکشنبه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سریالی موتور کولرهای آبی و لوله‌های مسی از پشت‌بام منازل و ساختمان‌های مسکونی پیگیری ویژه موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ عین‌القضات قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات تخصصی و بازبینی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته مشرف به محل‌های وقوع جرم هویت سارق را که فردی غیربومی بود شناسایی و متهم را در یک عملیات غافلگیرانه و هنگام ارتکاب جرم در حوزه استحفاظی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به ۱۵ فقره سرقت از پشت‌بام منازل با شیوه ورود به ساختمان‌هایی که درب ورودی آن‌ها باز بوده اعتراف کرد و اذعان داشت اموال مسروقه را به یک مالخر می‌فروخته است.

سرهنگ طولابی نژاد با اشاره به دستگیری خریدار اموال مسروقه پس از هماهنگی با مقام قضایی، خاطرنشان کرد: اقلام کشف‌شده پس از سپری کردن مراحل قانونی به مال‌باختگان تحویل داده شد و تلاش پلیس برای شناسایی سایر مال‌باختگان احتمالی همچنان ادامه دارد.

وی در پایان با تاکید بر لزوم رعایت هشدارهای حفاظتی از سوی شهروندان، تصریح کرد: ساکنان مجتمع‌ها و منازل مسکونی با نصب جک آرام‌بند بر روی درب‌های ورودی و قفل‌کردن درب دسترسی به پشت‌بام فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.