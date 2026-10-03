به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حسن فضل‌الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به موضع سید حسن نصرالله درباره حمایت از غزه گفت: ایشان در این زمینه موضعی روشن داشت و معتقد بود مقاومت لبنان ریه غزه است و وظیفه و مسئولیت خود را در این زمینه انجام می‌دهد.

فضل‌الله افزود: حزب‌الله نمی‌توانست در برابر کشتار گسترده در غزه نظاره‌گر بماند و این رویکرد، مسیر دو رهبر شهید مقاومت بوده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره کمک‌های حزب‌الله به مردم لبنان گفت: مبلغ نهایی کمک‌های مرتبط با اسکان آسیب‌دیدگان را اعلام نخواهد کرد، چرا که این رقم به گفته او موجب شوکه شدن آمریکایی‌ها خواهد شد.

فضل‌الله افزود: حزب‌الله برنامه‌ای جامع در اختیار دارد که به کاهش فشارها بر مردم کمک خواهد کرد و این برنامه به‌زودی اعلام می‌شود.

نماینده حزب‌الله با انتقاد از عملکرد دولت لبنان در رسیدگی به خسارت‌های جنگ، گفت: این جنبش از دولت انتظار اقدام عملی دارد.

وی افزود: وامی از بانک جهانی که به رسیدگی به خسارت‌های جنگ مربوط است، هنوز پرداخت نشده و بخشی از این تعلل عمدی است.

فضل‌الله گفت: حزب‌الله به نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان پیشنهاد داده است پرونده بازسازی به بخش‌های مختلف تقسیم شود، اما در روند رسیدگی به خسارت‌ها کندی و تعللی وجود دارد که به گفته او، بی‌دلیل نیست.

وی افزود: منابع مالی در اختیار دولت وجود دارد، اما کوتاهی‌هایی عمدی صورت می‌گیرد.

فضل الله همچنین گفت: حزب‌الله با مشاور رئیس‌جمهور لبنان درباره یافتن راهکاری برای عقب‌نشینی از موضعی که مقاومت را غیرقانونی می‌داند، گفت‌وگو کرده است.

وی با اشاره به تحولات سیاسی لبنان اظهار کرد: این جنبش به دستیابی به راه‌حل‌های داخلی نزدیک شده بود، اما ناگهان با رفتن به سوی «توافق چارچوب» [با اسرائیل] روبه رو شد.

فضل‌الله گفت: نمی‌توان پذیرفت که فرد یا نهادی بر ارتش لبنان قیمومت داشته باشد و به گفته وی، مقامات لبنانی همه‌چیز را به رژیم صهیونیستی واگذار کرده‌اند.

نماینده حزب‌الله تأکید کرد: اداره کشور با دشمنی با نیمی از مردم لبنان امکان‌پذیر نیست و این پرسش را مطرح کرد که رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند دوره ریاست خود را در شرایط بن‌بست کنونی ادامه دهد.

فضل‌الله درباره «توافق چارچوب» نیز گفت: این توافق به شیوه‌ای مدیریت شد که صرفاً بر امضا کردن متمرکز بود، بدون آنکه بحثی آرام و کارشناسی یا مشورت با متخصصان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه گفت‌گو باید شرایطی داشته باشد تا به نتایج معکوس منجر نشود، تأکید کرد: حزب‌الله با وجود همه آسیب‌ها، همچنان از حامیان تفاهم است.

فضل‌الله اعلام کرد: حزب‌الله پس از عقب‌نشینی اسرائیل آماده گفت‌وگو درباره راهبرد امنیت ملی است.

وی خطاب به مقام‌های لبنانی گفت: پیش از سخن گفتن از انحصار سلاح، تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح و اختیارات حکومت، باید دولتی در جنوب لبنان ایجاد شود که بتواند از مردم صیانت کند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: اگر دولت توانایی حفاظت از مردم را ندارد، حق ندارد مانع دفاع آنها از خود شود.

فضل‌الله در پایان نیز گفت: حزب‌الله خواستار حفظ روابط عادی با جریان ملی آزاد لبنان است و برای همکاری با این جریان آمادگی دارد.