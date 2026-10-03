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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۱

نماینده حزب الله:

آماده گفتگو درباره راهبرد امنیت ملی پس از عقب‌نشینی رژیم اسرائیل هستیم

آماده گفتگو درباره راهبرد امنیت ملی پس از عقب‌نشینی رژیم اسرائیل هستیم

نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان بر آمادگی این جنبش برای گفتگو درباره راهبرد امنیت ملی پس از عقب‌نشینی رژیم اسرائیل از کشورش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حسن فضل‌الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به موضع سید حسن نصرالله درباره حمایت از غزه گفت: ایشان در این زمینه موضعی روشن داشت و معتقد بود مقاومت لبنان ریه غزه است و وظیفه و مسئولیت خود را در این زمینه انجام می‌دهد.

فضل‌الله افزود: حزب‌الله نمی‌توانست در برابر کشتار گسترده در غزه نظاره‌گر بماند و این رویکرد، مسیر دو رهبر شهید مقاومت بوده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره کمک‌های حزب‌الله به مردم لبنان گفت: مبلغ نهایی کمک‌های مرتبط با اسکان آسیب‌دیدگان را اعلام نخواهد کرد، چرا که این رقم به گفته او موجب شوکه شدن آمریکایی‌ها خواهد شد.

فضل‌الله افزود: حزب‌الله برنامه‌ای جامع در اختیار دارد که به کاهش فشارها بر مردم کمک خواهد کرد و این برنامه به‌زودی اعلام می‌شود.

نماینده حزب‌الله با انتقاد از عملکرد دولت لبنان در رسیدگی به خسارت‌های جنگ، گفت: این جنبش از دولت انتظار اقدام عملی دارد.

وی افزود: وامی از بانک جهانی که به رسیدگی به خسارت‌های جنگ مربوط است، هنوز پرداخت نشده و بخشی از این تعلل عمدی است.

فضل‌الله گفت: حزب‌الله به نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان پیشنهاد داده است پرونده بازسازی به بخش‌های مختلف تقسیم شود، اما در روند رسیدگی به خسارت‌ها کندی و تعللی وجود دارد که به گفته او، بی‌دلیل نیست.

وی افزود: منابع مالی در اختیار دولت وجود دارد، اما کوتاهی‌هایی عمدی صورت می‌گیرد.

فضل الله همچنین گفت: حزب‌الله با مشاور رئیس‌جمهور لبنان درباره یافتن راهکاری برای عقب‌نشینی از موضعی که مقاومت را غیرقانونی می‌داند، گفت‌وگو کرده است.

وی با اشاره به تحولات سیاسی لبنان اظهار کرد: این جنبش به دستیابی به راه‌حل‌های داخلی نزدیک شده بود، اما ناگهان با رفتن به سوی «توافق چارچوب» [با اسرائیل] روبه رو شد.

فضل‌الله گفت: نمی‌توان پذیرفت که فرد یا نهادی بر ارتش لبنان قیمومت داشته باشد و به گفته وی، مقامات لبنانی همه‌چیز را به رژیم صهیونیستی واگذار کرده‌اند.

نماینده حزب‌الله تأکید کرد: اداره کشور با دشمنی با نیمی از مردم لبنان امکان‌پذیر نیست و این پرسش را مطرح کرد که رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند دوره ریاست خود را در شرایط بن‌بست کنونی ادامه دهد.

فضل‌الله درباره «توافق چارچوب» نیز گفت: این توافق به شیوه‌ای مدیریت شد که صرفاً بر امضا کردن متمرکز بود، بدون آنکه بحثی آرام و کارشناسی یا مشورت با متخصصان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه گفت‌گو باید شرایطی داشته باشد تا به نتایج معکوس منجر نشود، تأکید کرد: حزب‌الله با وجود همه آسیب‌ها، همچنان از حامیان تفاهم است.

فضل‌الله اعلام کرد: حزب‌الله پس از عقب‌نشینی اسرائیل آماده گفت‌وگو درباره راهبرد امنیت ملی است.

وی خطاب به مقام‌های لبنانی گفت: پیش از سخن گفتن از انحصار سلاح، تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح و اختیارات حکومت، باید دولتی در جنوب لبنان ایجاد شود که بتواند از مردم صیانت کند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: اگر دولت توانایی حفاظت از مردم را ندارد، حق ندارد مانع دفاع آنها از خود شود.

فضل‌الله در پایان نیز گفت: حزب‌الله خواستار حفظ روابط عادی با جریان ملی آزاد لبنان است و برای همکاری با این جریان آمادگی دارد.

کد مطلب 6966839

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