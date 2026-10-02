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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

گفتگوی تلفنی شاه اردن با وزیر خارجه آمریکا درباره تحولات منطقه

گفتگوی تلفنی شاه اردن با وزیر خارجه آمریکا درباره تحولات منطقه

عبدالله دوم در گفت‌گوی تلفنی با مارکو روبیو، خواستار توافقی جامع برای کاهش تنش در منطقه شد که امنیت و حاکمیت کشورهای عربی را تضمین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله دوم، پادشاه اردن، در گفتگوی تلفنی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، خواستار توافقی جامع برای کاهش تنش در منطقه شد که امنیت و حاکمیت کشورهای عربی را تضمین کند.

بر اساس بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه اردن منتشر کرد، پادشاه این کشور در گفتگو با وزیر خارجه آمریکا بر آنچه «نقش محوری آمریکا» در حمایت از ثبات منطقه خواند، تأکید کرد.

پادشاه همچنین به نتایج آخرین دور نشست‌های عقبه که اخیراً در فرانسه برگزار شد، اشاره کرد؛ نشست‌هایی که هدف آنها بسیج حمایت بین‌المللی از ارتش لبنان برای حفظ امنیت و ثبات این کشور است.

کد مطلب 6965622

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