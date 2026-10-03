https://mehrnews.com/x3ddGB ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۸ کد مطلب 6966897 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۸ ۲۱۷ شب حضور عاشقانه در خیابانهای زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان با عشق به میهن در دویست و هفدهمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع برگزار کردند. دریافت 41 MB کد مطلب 6966897 کپی شد مطالب مرتبط نخستین فروشگاه تخصصی سفال سیستان وبلوچستان افتتاح شد ۲۱۷ شب حضور؛ گرگانیها بار دیگر گردهم آمدند یک کشته و ۸ مصدوم در تصادف محور زاهدان - خاش رشد ۳۱ درصدی ترانزیت از پایانههای مرزی شمال سیستان و بلوچستان بعد از گذشت هفت سال، نمایشگاه کتاب سیستانوبلوچستان برگزار میشود برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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