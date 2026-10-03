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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۸

۲۱۷ شب حضور عاشقانه در خیابان‌های زاهدان

۲۱۷ شب حضور عاشقانه در خیابان‌های زاهدان

زاهدان- مردم شهر زاهدان با عشق به میهن در دویست و هفدهمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6966897

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