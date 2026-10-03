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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

یک کشته و ۸ مصدوم در تصادف محور زاهدان - خاش

یک کشته و ۸ مصدوم در تصادف محور زاهدان - خاش

زاهدان- برخورد دو دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۷۰ محور زاهدان- خاش، یک کشته و هشت مصدوم برجا گذاشت و عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان بیش از سه ساعت ادامه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر ۷۰ محور زاهدان-خاش، یک کشته و هشت مصدوم برجا گذاشت.

این حادثه ظهر شنبه ۱۱ مهرماه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان اعلام شد و بلافاصله یک تیم امداد و نجات جاده‌ای از پایگاه لوچو متشکل از سه نجاتگر به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه ۹ نفر دچار حادثه شدند که هشت نفر از آنها مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد. یک مصدوم به درمانگاه سرجنگل منتقل شد

با توجه به اعلام گیر افتادن یکی از سرنشینان در خودرو، تیم امدادی هلال‌احمر برای رهاسازی وی در محل حاضر شد، اما فرد گرفتار پیش از رسیدن نجاتگران و توسط افراد حاضر در صحنه از خودرو خارج شده بود.

کد مطلب 6966762

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